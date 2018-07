Banca Carige | istituto allo sbando in attesa dei nuovi vertici E nel vuoto di potere i

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Banca Carige : Brilla la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che passa di mano con un aumento del 2,44%. L'andamento di Banca Carige nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del ...

Il comparto Bancario a Piazza Affari si muove in territorio positivo - +2 - 32% - - slancio per Banca Carige : Rally per il settore Bancario italiano , anticipato dall'ottima performance dell' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha aperto a quota 10.019,18 e sta trattando a 10.123,96, balzando del 2,32% ...

Banca Carige - inchiesta per abuso di mercato/ Ultime notizie : Finanza in sede - “dateci verbali e file audio” : Banca Carige, inchiesta per abuso di mercato. Finanza in sede: “dateci verbali e file audio”. L'istituto conferma le indiscrezioni e la sua collaborazione. Le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 11:58:00 GMT)

Banca Carige : Malacalza chiede assemblea per revocare il CdA : Teleborsa, - Malacalza Investimenti , titolare di una partecipazione pari al 20,639% del capitale sociale di Banca Carige ha richiesto la convocazione dell'assemblea degli azionisti per discutere e ...

Bufera su Carige - i finanzieri entrano in Banca : "Dateci verbali e file audio" : Ieri mattina la Guardia di finanza si è presentata presso la direzione di banca Carige per notificare un atto della procura. È la richiesta di acquisizione di documentazione relativa alle sedute del ...

La BCE boccia il piano di Banca Carige e chiede una nuova dirigenza : La vigilanza della BCE ha bocciato il “piano di conservazione del capitale” predisposto da Banca Carige lo scorso 22 giugno. I limiti più rilevanti evidenziati dagli ispettori della Banca Centrale Europea riguardano il mancato rispetto del requisito patrimoniale per il coefficiente di capitale totale e viene evidenziato come si debba risolvere la questione di un consiglio di amministrazione depotenziato per l'assenza del presidente e per le ...

Banca Carige in picchiata a Piazza Affari dopo il no della Bce al piano : Giornata negativa per Banca Carige a Piazza Affari : i titoli scivolano del 5,81%. A zavorrare il titolo, la Banca centrale europea che ha sbarrato la strada al piano di conservazione del capitale ...

Banca Carige - Malacalza si dimette per divergenze su governance : Teleborsa, - Come preannunciato, Vittorio Malacalza azionista di riferimento di Banca Carige ha rassegnato le dimissioni da amministratore della Banca genovese , "con effetto dal momento in cui la ...

Banca Carige - Mincione esce allo scoperto e chiede di salire oltre il 9 - 9 per cento : Raffaele Mincione, il socio di Carige che nei giorni scorsi ha chiesto al Cda di convocare l’assemblea per rinnovare l’intero board, si è già portato all’8% del capitale.