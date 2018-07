Balotelli al Milan? Contatto Raiola - Leonardo | con il Parma sullo sfondo

Kalinic da Simeone - Zaza vicino al Milan. Garcia aspetta Balotelli : Nikola Kalini c lascia il posto a Simone Zaza . Sempre più vicino all' Atletico Madrid di Simeone , contratto di 4 anni, formula prestito con obbligo di riscatto,, l'attaccante croato dovrebbe essere ...

Calciomercato - Raiola : 'Donnarumma resta al Milan a vita - Balotelli è pronto per il ritorno in Italia' : Mi hanno criticato quando l'ho detto ma è la punta più forte in Italia, una delle più forti al mondo. Qualcuno ha pensato che ci si potesse qualificare anche senza. A parametro zero? Non è proprio a ...