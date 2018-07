Badminton | i risultati degli ultimi tornei prima dei Mondiali Giappone col vento in poppa

Badminton - Singapore Open 2018 : tutti i risultati del torneo ad una settimana dai Mondiali : Ad una settimana dai Mondiali di Nanchino, in Cina, si è concluso il Singapore Open di Badminton, uno degli ultimi tornei di preparazione alla rassegna iridata. Molti atleti infatti resteranno a Singapore per proseguire la preparazione e salteranno i tornei in Giappone e Russia in programma in settimana. Andiamo a scoprire tutti i risultati delle finali. Singolare maschile Tien Chen Chou (Tpe) b. Jen Hao Hsu (Tpe) 21-13 21-13 Singolare ...

Badminton - Thailand Open 2018 : Giappone ed Indonesia si dividono i titoli. Tutti i risultati delle finali : Si è concluso nella mattinata italiana il Thailand Open di Badminton: in uno degli ultimi tornei prima dei Mondiali, hanno fatto la parte del leone il Giappone e l’Indonesia, che hanno conquistato rispettivamente tre e due titoli. Niente da fare per gli atleti di casa, che non raggiungono neppure una finale. Di seguito Tutti i risultati delle finali del Thailand Open 2018 di Badminton. Finale singolare maschile Kanta Tsuneyama (Giappone) ...

Badminton - Malaysia Open 2018 : Chong Wei Lee profeta in patria. Tutti i risultati delle finali : Si è concluso nella mattinata italiana il Malaysia Open di Badminton: Chong Wei Lee è stato profeta in patria, aggiudicandosi il torneo di singolare maschile. L’atleta di Cina Taipei Tzu-ying Tai si è presa il titolo femminile, mentre agli atleti giapponesi sono andati i doppi maschile e femminile. Doppio misto alla Cina. Di seguito Tutti i risultati delle finali del Malaysia Open 2018 di Badminton. Finale singolare maschile Chong Wei Lee ...