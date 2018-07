Auto – Rally Alto Appennino Bolognese | il reggiano Roberto Vellani vince la trentesima

Rally di Roma Capitale : vincono Lukyanuk e ArnAutov : Il 6° Rally di Roma Capitale, gara valida per il CIR e per il FIA European Championship, è stato una gara difficile e dura, presentata alla vigilia come uno scontro ravvicinato tra i big del campionato italiano e quelli dell’europeo, ma sdoppiatasi quasi subito in due corse separate dove le ragioni di classifica delle due […] L'articolo Rally di Roma Capitale: vincono Lukyanuk e Arnautov sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Auto - il Casarano Team impegnato nella quinta edizione del Rally Valli della Carnia : Il Casarano Rally Team torna sui campi di gara per un fine settimana che la vedrà impegnata al 5°Rally Valli della Carnia Dopo le ottime prestazioni colte al Rally del Salento e al ValPista Rally Experience, la Scuderia Automobilistica Casarano Rally Team torna sui campi di gara per un fine settimana che la vedrà impegnata sia al 5°Rally Valli della Carnia che al 2°Formula Challenge Magna Grecia. Uno schieramento quello che si appresta a ...

Fiat Chrysler Automobiles - FCA - in rally a Piazza Affari : Fiat Chrysler Automobiles , FCA, svetta sul principale listino milanese mostrando una salita dell'1,93%, seconda nei guadagni solo a Italgas che mostra un guadagno del 2,10%. Fin da avvio seduta, gli ...

Rally - tra passato e futuro dello sport Automobilistico : Saranno presenti inoltre diverse personalità del mondo sportivo automobilistico isolano. Tornando al programma, del 16° Rally di Caltanissetta, sabato 23 giugno, Start di gara con la tradizionale ...

Auto – Rally del Salento - Stefano Albertini e Danilo Fappani si mettono in tasca la 51ª edizione : Stefano Albertini e Danilo Fappani hanno vinto la 51esima edizione del Rally del Salento, manifestazione organizzata dall’Automobile Club di Lecce con il supporto di AciSport Il duo bresciano composto da Stefano Albertini e Danilo Fappani ha vinto la 51esima edizione del Rally del Salento, manifestazione organizzata dall’Automobile Club di Lecce con il supporto di AciSport, Automobile Club d’Italia e Scuderia Piloti Salentini, con la ...

Auto – Rally del Salento - tutto pronto per la 51ª edizione : svolte questa mattina le verifiche preliminari : svolte questa mattina le operazioni preliminari di verifica amministrativa per i concorrenti e tecnica per le vetture partecipanti alla cinquantunesima edizione del Rally del Salento Puntuali alle ore 8.30, sotto l’attento controllo degli Ufficiali di Gara sono cominciate presso l’Ex Convento degli Agostiniani di Melpignano (Le) le operazioni preliminari di verifica amministrativa per i concorrenti e tecnica per le vetture partecipanti alla ...

Automobilismo : a Vicenza - al via da domani il Rally Campagnolo : Vicenza, 31 mag. (AdnKronos) - Chiuse le iscrizioni e in attesa che la gara entri nel vivo, la gara vicentina fa già segnare numeri interessanti sul fronte delle adesioni dei piloti Manca poco alla 14esima edizione del Rally Campagnolo Storico che scatta venerdì 1° giugno alle 15.01 da Viale Roma a

Auto - si preannuncia un grande successo per la cinquantunesima edizione del Rally del Salento : Il plateau di iscritti ha raggiunto quota 115 adesioni, tra cui 83 per la gara valida per il Campionato Italiano WRC Un successo. Ancor prima di accendere i motori il 51°Rally del Salento è un successo. È questa la definizione più immediata e appropriata e senza eccessi, che merita la manifestazione salentina da anni un punto fermo nel panorama dei rallies italiani. Un appuntamento irrinunciabile che coniuga sport, spettacolo e promozione del ...

Auto - presentata la cinquantunesima edizione del Rally del Salento in programma 1 e 2 giugno : Presso la Sala Guglielmo Grassi Orsini dell’Automobile Club Lecce è stata presentata la 51ª edizione del Rally del Salento È stata presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa presso la Sala Guglielmo Grassi Orsini dell’Automobile Club Lecce la 51esima edizione del Rally del Salento in programma venerdì e sabato prossimo (1 e 2 giugno). Francesco Sticchi Damiani e Teresa Elvira Sambati, rispettivamente Vice Presidente e ...

Auto – L’Abarth 124 rally imprendibile su sterrato e asfalto : Nel Campionato rally in Romania ed in Italia nel rally dell’Isola d’Elba l’Abarth 124 rally si fa notare L’Abarth 124 rally, lo scorso fine settimana, ha confermato la sua competitività sia su terra che asfalto in due gare molto diverse. In Romania, sui duri sterrati del rally Aradului, Florin Tincescu (ROM) e Alina Pop (ROM) hanno conquistato il gradino più alto del podio nella classe R-GT piazzandosi inoltre undicesimi ...

Auto – L’Abarth 124 rally di nuovo in gara : il prossimo weekend si corre in Romania e in Italia : In Romania, L’Abarth 124 rally di Florin Tincescu (ROM) e Alina Pop (ROM), per la prima volta quest’anno su un percorso sterrato Questo fine settimana L’Abarth 124 rally del team Bernini rally impegnata in Romania nel rally Aradului con l’equipaggio formato da Florin Tincescu (ROM) e Alina Pop (ROM) per la prima volta quest’anno correrà sullo sterrato. Una superficie che da un lato garantisce spettacolo, con lunghe intraversate su strade ...

Auto – I Trofei Clio R3 e Twingo R1 TOP sbarcano al Rallye Isola D’Elba : Tra le Clio R3 gli occhi sono tutti rivolti sulla sfida tra Ivan Ferrarotti e Riccardo Canzian, mentre fra le “piccole” di casa Renault Alberto Paris punta a consolidare la propria leadreship nel trofeo E’ tutto pronto per il terzo round stagionale dei Trofei Renault Rally che orbitano nel più che blasonato Campionato Italiano Rally, di scena questo weekend nella bella cornice dell’Isola D’Elba. Come consuetudine saranno due i Trofei della ...