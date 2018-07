Auto esce dal circuito | investito un commissario di gara

Milano - Auto esce dal circuito durante il Rally show al Vigorelli : ferito commissario : Il commissario, 60 anni, ha riportato fratture alle braccia e alle gambe e contusioni addominali

Roma - non riesce a sfrattarli : li investe con l’Auto/ Ultime notizie - dopo l'incidente li pesta e li rapina : Non riesce a sfrattareli e li investe. È successo ieri sera a Roma. Le vittime sono state anche rapinate. Gli aggressori sono stati arrestati dalla Polizia(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 15:34:00 GMT)

Il settore Automotive dell'Italia si muove in territorio positivo - +2 - 27% - - seduta effervescente per Fiat Chrysler : Rally per il comparto italiano auto e ricambi , anticipato dall'ottima performance dell' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a quota 204.147,63 e sta ...

Esce fuori strada e si ribalta con l'Auto : donna ferita e soccorsa dai vigili del fuoco : Non è in pericolo di vita. L'incidente questo pomeriggio, sulla provinciale 163, tra Palata e Acquaviva Collecroce PALATA. Esce fuori strada e si ribalta con l'auto, donna soccorsa dai vigili del ...

Vicenza : Auto esce di strada - morta conducente : Vicenza, 23 lug. (AdnKronos) - Poco dopo le 13.15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pezze Lunghe a Pojana Maggiore per un’auto andata sbattere autonomamente contro un terrapieno: deceduta la conducente. La squadra arrivata da Lonigo ha messo in sicurezza l’Alfa Romeo 147 mentre la donna er

Esce di strada con l'Auto : morta 20enne di Sansepolcro : E' morta a 20 anni, mentre con la propria auto stava tornando a casa. Erano le 22,30 di domenica sera quando E.P., di Sansepolcro, a bordo della sua vettura, è uscita di strada. Uno schianto violento, ...

Invita donna a uscire - le ruba l’Auto e poi esce con una parente della vittima : L'uomo con una scusa ha fatto scendere la donna ed è scappato con la vettura di lei, poco dopo ha Invitato a uscire una parente della vittima con la stessa auto rubata. L'altra ragazza però ha avvisato i familiari e l'uomo è stato arrestato.Continua a leggere

Dall’ecommerce all’Auto connessa : il Telepass esce dall’Autostrada : Telepass in autostrada (Mauro Scrobogna/La Presse) A Telepass l’ispirazione è arrivata da Mc Donald’s. Per la precisione, dal McDrive: arrivi in auto al fast food, ordini e un addetto allunga il sacchetto con hamburger e patatine. Un sistema drive through, per dirla in termini tecnici. Telepass sta sperimentando qualcosa di simile con una catena di supermercati. Ordini la spesa online, al negozio entri in una pista dedicata, il bip ...

Mercato Auto : l'Europa continua a crescere - a giugno +5 - 1%. Vola Jeep : +72% : TORINO - giugno positivo per il Mercato europeo dell'auto. Le immatricolazioni nei 28 Paesi dell'Unione Europea e dell'Efta , Islanda, Norvegia e Svizzera, sono state 1.618.985, il 5,1% in...

Auto : Acea - mercato europeo cresce di oltre il 5% a giugno : giugno positivo per il mercato dell'Auto in Europa. Stando ai dati diffusi qualche minuto fa dall'Acea, nell'Unione Europea più le nazioni aderenti all'Efta sono state immatricolate 1.618.985 ...

Paura in Auto - serpente esce dal cruscotto : soccorsa : Una donna di 56 anni è stata soccorsa dalla Polstrada allertata dalla stessa per la presenza di un serpente in auto. Era uscito dal cruscotto.

“Oh la la”. Elisa Isoardi da infarto. Esce dall’Auto - il vestito si apre e… Boom! : Elisa Isoardi sta vivendo un periodo particolarmente felice, soprattutto grazie a Matteo Salvini, a cui non smette di dedicare parole d’amore su Instagram. La conduttrice e il leader della Lega sono più innamorati che mai, tanto che starebbero progettando la convivenza e in seguito le nozze. Elisa Isoardi e Salvini sono stati paparazzati dal settimanale ”Oggi” e la conduttrice è più bella che mai. Semplice, vestita con un ...

Istat : produzione industriale cresce - ma non le Auto : Notizie positive dopo la battuta d'arresto. A maggio +0,7% rispetto al mese precedente e +2,1% rispetto a un anno fa. Solo il settore dell'auto in ribasso: -4% - Notizie positive arrivano oggi dal ...