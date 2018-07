Atp Gstaad | Berrettini da favola | primo titolo in carriera

Tennis - Atp Gstaad 2018 : Matteo Berrettini fa doppietta. Trionfo in doppio con Daniele Bracciali : Matteo Berrettini concede il bis nel torneo ATP di Gstaad. Dopo la vittoria in singolare (prima della carriera), il Tennista romano si ripete anche in doppio in coppia con Daniele Bracciali. Il duo azzurro ha sconfitto per 7-6 7-6 l’ucraino Denis Molchanov e lo slovacco Igor Zelenay in poco più di un’ora e mezza di gioco. Questo è il primo successo in carriera in doppio per Berrettini, mentre per Bracciali si tratta della sesta ...

Tennis - Atp Gstaad 2018 : la prima volta di Matteo Berrettini! Che vittoria in finale su Bautista Agut! : Continua il momento d’oro del Tennis italiano al maschile: dopo la doppia vittoria della scorsa settimana di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, oggi è la volta di Matteo Berrettini, che per la prima volta in carriera vince un torneo ATP. Suo il trionfo sulla terra battuta di Gstaad, in Svizzera: sconfitto in due set l’iberico Roberto Bautista Agut, numero due del seeding, con lo score di 7-6 (9) 6-4 al termine di una sfida ...

Tennis - Berrettini batte Zopp 6-4 - 7-6 : è in finale al torneo Atp di Gstaad : Sei giorni dopo il successo di Fognini a Bastad e di Matteo Cecchinato a Umago, altre buone notizie arrivano dal Tennis italiano. Matteo Berrettini, numero 84 al mondo, è in finale al torneo Atp 250 ...

