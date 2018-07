Atletico Madrid | Simeone | Vrsaljko? Lo aspettiamo per il 6 agosto

Pronostico e analisi PSG-Atletico Madrid - Internationl Champions Cup - 30 Luglio 2018. : Pronostico e analisi di PSG-Atletico Madrid, Internationl Champions Cup, Lunedi 30 Luglio 2018. Partiamo subito dall’esito più semplice da azzeccare con il nostro Pronostico, il gol. La caratura delle due formazioni, e gli esperimenti caratteristici di queste amichevoli precampionato, lasceranno ampi spazi per entrambi gli attacchi. E poco importa che i parigini possano sfoggiare tra i pali Buffon, la difesa fin qui è stata un ...

Calciomercato Fiorentina – Il Cholo chiama il Cholito - l’indiscrezione dalla Spagna : “Simeone vuole il figlio all’Atletico Madrid” : Alla Fiorentina un’offerta da parte dell’Atletico Madrid per Giovanni Simeone? L’indiscrezione dalla Spagna vede fare all’allenatore dei colchoneros una richiesta speciale Il Calciomercato è pazzo si sa, ma una richiesta così “di cuore” non si era mai vista! Secondo il giornale spagnolo ‘Sport‘, Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, avrebbe fatto richiesta alla dirigenza della ...

Vidal ha già scelto tra Inter e Atletico Madrid : L'Atletico Madrid è pronto a dare battaglia all'Inter per Arturo Vidal . Secondo La Gazzetta dello Sport, il club spagnolo è sulle tracce del cileno, che vorrebbe però tornare in Italia e vestire la maglia nerazzurra. Al momento il mercato di Ausilio è però bloccato e solo dopo la cessione di Joao ...

Inter - Vrsaljko ad un passo : l’Atletico Madrid apre al prestito/ Ultime notizie : lunedì in Italia? I dettagli : Inter, Vrsaljko ad un passo: l’Atletico Madrid apre al prestito. Ultime notizie: lunedì sbarcherà in Italia? I dettagli economici della trattativa: prestito oneroso con diritto di riscatto(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 08:50:00 GMT)

Calciomercato Napoli - visite per Sabaly. Su Arias anche l'Atletico Madrid : A Dimaro continua la preparazione del Napoli, sempre al lavoro con Carlo Ancelotti in attesa dei prossimi impegni e dell'inizio della stagione. Intanto i tifosi aspettano i nuovi rinforzi, il sogno ...

ICC Cup - Atletico Madrid piega l'Arsenal ai rigori : L'Atletico Madrid haa battuto l'Arsenal ai rigori in un match di International Champions Cup. I tempi regolamentari si sono chiusi 1-1

Milan - nuovo contatto con l'Atletico Madrid per Kalinic : Secondo quanto riferito da Sky Sport c'è stato un nuovo contatto tra il Milan e l' Atletico Madrid per Nikola Kalinic . I rossoneri avevano rifiutato l'ultima proposta di prestito con diritto di riscatto.

ICC - l'Atletico Madrid batte l'Arsenal ai rigori : super Adan : Dopo la semifinale di Europa League della passata stagione, Atletico Madrid e Arsenal tornano ad affrontarsi nell'International Champions Cup 2018, a Singapore. Ne viene fuori una partita abbastanza ...

Inter - Vrsaljko più vicino : l'Atletico Madrid apre al prestito : L'Inter fa un passo in avanti per Sime Vrsaljko. Il terzino destro croato, primo nella lista della spesa di Spalletti, è sempre più vicino al trasferimento in nerazzurro. l'Atletico Madrid, che voleva ...

Napoli - Arias tentato dall'Atletico Madrid : Secondo quanto riferito da Sky Sport l' Atletico Madrid starebbe provando un inserimento dell'ultimo minuto per Santiago Arias , difensore esterno del PSV vicinissimo al Napoli .

DIRETTA / Atletico Madrid Arsenal (risultato finale 3-1 dcr) : i Colchoneros vincono ai rigori - decisivo Adan! : DIRETTA Atletico Madrid Arsenal, risultato finale 3-1 dcr: sono i rigori a decidere la partita di International Champions Cup, Adan ne para tre e segna quello decisivo per i Colchoneros(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:34:00 GMT)

