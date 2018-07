Atalanta | testa al Sarajevo | la squadra di Gasperini non può sbagliare

calcioweb.eu

(Di domenica 29 luglio 2018) Dopo la partita d'allenamento giocata ieri a Zingonia contro la Virtus Bergamo, l'questa mattina è tornata ad allenarsi in vista della gara di ritorno contro il, in programma giovedì alle 20,15. Mister Gian Pieroha lavorato con ladivisa in due gruppi: carichi di lavoro più leggeri per chi ha giocato ieri; palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto per gli altri. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.