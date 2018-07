Arrampicata | l’italiano Ghisolfi chiude al secondo posto nella categoria Lead

sportfair

(Di domenica 29 luglio 2018) Il campione azzurro Stefanosulgradino del podiostessa specialità il fenomeno sloveno Janja Garnbret è oro a una presa dalla vetta Al Climbing Stadium gli atleti della IFSC World Cup hanno regalato un grande spettacolo di sport e agonismo. La seconda giornata del Rock Master Festival è stata inaugurata presto con le qualifiche della Speed, il sole era già rovente quando i climber hanno iniziato a cimentarsi nello sprint verticale al suono del countdown. Dalle 18:00 sono cominciate le finali della Speed World Cup sotto la pioggia battente e un cielo plumbeo.femminile domina la Russia con Iuliia Kaplina (7.41) e Maria Krasavina (7.65), la francese Anouck Jaubert non arriva a toccare il pulsante di stop in cima e si classifica al terzo, in quarta posizione troviamo la polacca Aleksandra Kalucka. Tra gli uomini guida la classifica ...