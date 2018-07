Armando Spataro su Repubblica | ' Razzismo | il clima d' odio e la politica aumentano i reati'

Magistratura - Armando Spataro in pensione : dal terrorismo di sinistra all’inchiesta di Abu Omar : Lascia la Magistratura Armando Spataro il procuratore di Torino, che ha legato il suo nome alle inchieste sul terrorismo durante gli Anni di piombo e a quella sul sequestro di Abu Omar. Oggi il Csm ha deliberato il suo collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, anche se il pensionamento scatterà nel dicembre prossimo. Nato a Taranto nel 1948, Spataro ha lavorato per un tempo lnghissimo alla procura di Milano, dove è arrivato nel 1976, ...