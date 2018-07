Aprilia | straniero ritenuto un ladro viene inseguito e picchiato | morto

Omicidio ad Aprilia - straniero ucciso da due italiani : Roma, 29 lug. (AdnKronos) - Due italiani sono stati denunciati in stato di libertà per Omicidio preterintenzionale in concorso in relazione all'uccisione, ad Aprilia, di un marocchino di 43 anni. E' quanto si legge sul sito di 'Latina Oggi', secondo cui gli indizi a carico dei due, incensurati e qua

Omicidio ad Aprilia - straniero ucciso da due italiani : Roma, 29 lug. (AdnKronos) – Due italiani sono stati denunciati in stato di libertà per Omicidio preterintenzionale in concorso in relazione all’uccisione, ad Aprilia, di un marocchino di 43 anni. E’ quanto si legge sul sito di ‘Latina Oggi’, secondo cui gli indizi a carico dei due, incensurati e quarantenni del luogo, sono emersi dapprima dalla visione di telecamere di videosorveglianza, quindi da testimonianze di ...

