: #Aprilia, morto dopo caccia all'uomo - CyberNewsH24 : #Aprilia, morto dopo caccia all'uomo - TelevideoRai101 : Aprilia, morto dopo caccia all'uomo -

Due italiani sono stati denunciati per omicidio preterintenzionale per la morte di un marocchino 43enne ad. I due hanno notato un'auto in una zona periferica e sicuri fosse un ladro,hanno chiamato il 112e cominciato a inseguirlo. L'auto è finita fuori strada e all'arrivo i carabinieri hanno trovato il corpo dell'vicino al veicolo, insiene ad arnesi da scasso. Grazie a testimoni e video di sorveglianza sono scattate le denunce. L'autopsia stabilirà se le lesioni sono state provocate dall'incidente o dalle percosse.(Di domenica 29 luglio 2018)