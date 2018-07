Aprilia | marocchino di 43 inseguito e ucciso da due italiani

huffingtonpost

(Di domenica 29 luglio 2018) Duesono stati denunciati in stato di libertà per omicidio preterintenzionale in concorso in relazione all'uccisione, ad, di undi 43 anni . E' quanto si legge sul sito di "Latina Oggi", secondo cui gli indizi a carico dei due, incensurati e quarantenni del luogo, sono emersi dapprima dalla visione di telecamere di videosorveglianza, quindi da testimonianze di persone presenti, impossibilitate a negare davanti all'evidenza.I fatti si sono svolti alle 02 del 29 luglio, ad(Lt) dove un abitante della zona segnalava una Renault Megane sospetta con alcuni soggetti a bordo, con targa straniera, che si stava aggirando da quelle parti. Seguivano altre telefonate al 112 per segnalare gli spostamenti della vettura, fuggita dopo aver capito di essere oggetto di attenzione da parte dei residenti.A seguito di ricerche la vettura veniva rinvenuta dai ...