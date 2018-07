Aprilia | inseguono e picchiano un presunto ladro | morto un cittadino marocchino

blogo

(Di domenica 29 luglio 2018) Due uomini di 40 anni, residenti ad, in provincia di Latina, sono stati denunciati a piede libero con l'accusa di omicidio preterintenzionale in relazione alla morte di undi 43 anni, trovatola notte scorsa dopo esser finito fuori strada con la sua automobile nella periferia della città.Tutto è iniziato la notte scorsa, quando intorno alle 2 del mattino alcuni residenti della periferia dihanno allertato il 112 segnalando la presenza di una vettura sospetta che si aggirava in via Guardapasso. Due residenti, incensurati, avrebbero però deciso di non attendere l'arrivo delle pattuglie e si sarebbero messi all'inseguimento del mezzo, guidato da undi nazionalità marocchina.Cosa è successo dopo è ancora al vaglio degli inquirenti, ma la versione ritenuta più credibile è quella secondo la quale i due uomini avrebbero fatto sbandare la ...