Aprilia - inseguito e pestato perché ritenuto un ladro : muore migrante | : "Caccia all'uomo" finisce in tragedia in provincia di Latina. Due uomini denunciati per omicidio preterintenzionale. La vittima è un cittadino marocchino di 43 anni

Aprilia - marocchino di 43 inseguito e ucciso da due italiani : Due italiani sono stati denunciati in stato di libertà per omicidio preterintenzionale in concorso in relazione all'uccisione, ad Aprilia, di un marocchino di 43 anni . E' quanto si legge sul sito di "Latina Oggi", secondo cui gli indizi a carico dei due, incensurati e quarantenni del luogo, sono emersi dapprima dalla visione di telecamere di videosorveglianza, quindi da testimonianze di persone presenti, impossibilitate a negare davanti ...