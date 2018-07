Appendino - Torino candidata Giochi forte : ANSA, - Torino, 29 LUG - "Torino e le sue montagne hanno le carte in regola ed i numeri per essere la candidatura più forte secondo i nuovi principi del Cio". Lo afferma la sindaca di Torino, Chiara ...

Figli di coppie gay - Appendino vs Fontana : «Torino continuerà le registrazioni» : Tra pochi giorni a Torino un’altra coppia gay potrà registrare il proprio bambino. È questa la risposta del sindaco pentastellata Chiara Appendino alla nuova chiusura del ministro Lorenzo Fontana ai riconoscimenti di Figli di famiglie omogenitoriali. «Sono pratiche vietate dal nostro ordinamento», ha dichiarato il ministro per la Famiglia e e le Disabilità, ascoltato dalla Commissione Affari sociali della Camera sulle linee programmatiche ...

Figli coppie gay - Fontana : stop al riconoscimento. Appendino : «Torino proseguirà» : «stop al riconoscimento dei Figli per le coppie gay». Ad annunciarlo è stato il ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana nell'audizione alla Commissione...

Chiara Appendino sul dopo-Marchionne : 'Manley mantenga legame fra Fca e Torino' : La sindaca M5S: 'Auspico di poter collaborare nell'interesse sia del gruppo che della città, la cui economia è ancora legata all'industria dell'auto'

Chiara Appendino sul dopo-Marchionne : "Manley mantenga legame fra Fca e Torino" : Da Marchionne a Manley, Fca deve mantenere il legame con Torino. Lo afferma la sindaca Chiara Appendino, nel commentare il cambio al vertice della casa automobilistica. "Dopo i quattordici anni passati da Sergio Marchionne alla guida di Fiat prima e poi di Fca, ora il timone, come ha deciso questo pomeriggio il consiglio d'amministrazione, passa a Mike Manley, a cui auguro di mantenere Fca ai vertici del mercato internazionale dell'auto ...

Olimpiadi Torino - la sindaca Appendino pronta alla corsa : “non abbiamo paura di nessuno” : Olimpiadi Torino, la sindaca Appendino sembra essere carica in vista della corsa per l’assegnazione della competizione “Sono orgogliosa del lavoro fatto. La delibera portata oggi in aula è un documento che riprende i punti del nostro dossier e nel quale crediamo. Non abbiamo alcuna paura di candidarci alle Olimpiadi e di portare avanti il nostro progetto”. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che ha poi ...

Appendino - sindaco Torino : 'Pronti a conquistare Ronaldo' : Chiara Appendino, sindaca di Torino , ha risposto ad alcune domande sull'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus per Gazzetta.it : RISVEGLIO A Torino - 'Con i riflettori del mondo puntati, con la consapevolezza che il miglior giocatore del pianeta giocherà proprio qui. Si sente nell'aria qualcosa di speciale, grande euforia. Chiunque percepisce che si tratta di una bella ...

Juventus - la Appendino non ha dubbi : "La mia Torino conquisterà Ronaldo" : Instagram Allora sindaco, come si è svegliata Torino dopo l'affare del secolo? "Con i riflettori del mondo puntati, con la consapevolezza che il miglior giocatore del pianeta giocherà proprio qui. Si ...

Appendino : “benvenuto Cristiano avevi buone ragioni per venire a Torino” : “Benvenuto Cristiano! avevi davvero alcune buone ragioni per venire a Torino. Congratulazioni alla Juventus per questo grande obiettivo”. Cosi’, con un post in inglese su Fb, corredato la alcune foto panoramiche del capoluogo piemontese, la sindaca di Torino, Chiara Appendino, commenta l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juve. (Adnkronos)L'articolo Appendino: “benvenuto Cristiano avevi buone ragioni per venire ...

Torino - il comitato anti-Olimpiadi si riunisce all'ex Moi : 'Appendino sbaglia' : Spiace non abbia promosso un confronto pubblico sul tema che è centrale per la linea politica del futuro, ma è ancora in tempo".

Salone del libro Torino - indagato per peculato il portavoce del sindaco Appendino : Il portavoce di Chiara Appendino, il capo ufficio stampa del Comune di Torino Luca Pasquaretta, è indagato per peculato. Il giornalista aveva ottenuto nel 2017 un compenso di cinquemila euro dalla Fondazione del libro, ente che organizza il Salone internazionale del libro, per affiancare il presidente Massimo Bray per quindici giorni, dal 16 al 31 maggio 2017. L’incarico gli era stato conferito dal vicepresidente esecutivo della Fondazione, ...

Salone del Libro di Torino : portavoce sindaca Appendino indagato per peculato : Il portavoce della sindaca Chiara Appendino, Luca Pasquaretta, è indagato per peculato dalla Procura di Torino. Il pm Gianfranco Colace aveva già aperto un fascicolo "k" riguardante una consulenza da ...

Olimpiadi Torino - la stoccata di Appendino a Sala : “Dossier comune con Milano? Una chiacchiera dei giornali” : “Oggi un dossier Torino-Milano non esiste, è solo una chiacchiera che io non ho ancora visto e credo che il modello Torino sia quello migliore”. Durante la presentazione del pre dossier Torino 2026, la sindaca di Torino Chiara Appendino ha risposto così al sindaco di Milano Giuseppe Sala che ieri aveva espresso il suo rammarico per la mancata candidatura congiunta di Torino e Milano. Una linea ribadita anche da Walter Franzin, sindaco di ...

Olimpiadi Torino - dopo i malumori in maggioranza Appendino rassicura : “Nessuna epurazione” : “Non ci sarà nessuna epurazione nel mio gruppo consigliare”. dopo le critiche ricevute da una parte della sua maggioranza, Chiara Appendino ha presentato questa mattina a Torino il pre dossier per la candidatura del capoluogo piemontese alle Olimpiadi Invernali del 2026. L'articolo Olimpiadi Torino, dopo i malumori in maggioranza Appendino rassicura: “Nessuna epurazione” proviene da Il Fatto Quotidiano.