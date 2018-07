Angelo Sanzio risponde ai fan sul Grande Fratello e sul futuro | «Barba D' Urso è una zia

Barbara d’Urso : le parole di incoraggiamento ad Angelo Sanzio prima del GF : Angelo Sanzio e la conversazione con Barbara d’Urso il giorno prima del suo ingresso al Grande Fratello: l’ex gieffino risponde alle domande dei fan Sono passate diverse settimane da quando si sono spente le luci all’interno della Casa del Grande Fratello eppure, ancora oggi, i concorrenti del reality continuano ad essere molto amati e seguiti […] L'articolo Barbara d’Urso: le parole di incoraggiamento ad Angelo ...

Isola dei Famosi : Angelo Sanzio nel cast della prossima edizione? L’indiscrezione : Angelo Sanzio dopo il Grande Fratello punta all’Isola dei Famosi? La risposta del Ken Umano Italiano ai fan Un nuovo progetto televisivo potrebbe presto coinvolgere Angelo Sanzio dopo il Grande Fratello. Quale? Ebbene, si tratterebbe di un altro reality, decisamente più duro e stancante del GF, ovvero: l’Isola dei Famosi. Grazie al gioco delle domande […] L'articolo Isola dei Famosi: Angelo Sanzio nel cast della prossima ...

Grande Fratello - Angelo Sanzio : "Alberto Mezzetti si è montato come la panna" : Angelo Sanzio torna a polemizzare a distanza con Alberto Mezzetti. 'Intervistato' sulle Instagram Stories grazie allo strumento 'Fammi una domanda', l'ex concorrente del Grande Fratello ha attaccato il vincitore del reality di Canale 5 accusandolo di essersi montato la testa. Infatti, alla domanda di un fan che vorrebbe incontrare Tarzan, Angelo ha risposto:Guarda, gli scrivo ma neppure mi risponde. Figurati, Alberto Mezzetti si è montato ...

Mario Serpa VS Angelo Sanzio/ “La pazzia!” : il Ken Umano chiede spiegazioni - “Fai l’umile e rispondimi!” : Mario Serpa VS Angelo Sanzio, l'opinionista di Uomini e Donne esclama: “La pazzia!” e il Ken Umano chiede spiegazioni, “Fai l’umile e rispondimi!”.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:41:00 GMT)

Filippo Contri e Lucia Orlando vivono insieme?/ Angelo Sanzio conferma! (Grande Fratello) : Filippo Contri e Lucia Orlando hanno iniziato a convivere? Le rivelazioni di Angelo Sanzio dopo il Grande Fratello 15 confermano. Ecco cos'è accaduto alla coppia(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 15:25:00 GMT)

Grande Fratello 2018 : Simone Coccia Colaiuta attacca gli altri concorrenti - le reazioni di Matteo Gentili e Angelo Sanzio : L'ex spogliarellista prende le distanze dai suoi ex compagni di avventura: "Coerente con le mie idee".

Angelo Sanzio Vs Simone Coccia/ "Un lupo vestito da agnello - ci vuole coerenza nella vita" (Grande Fratello) : Guerra social tra Angelo Sanzio e Simone Coccia. Il fidanzato di Stefania Pezzopane lascia il gruppo whatsapp e sbotta: "Coerente con le mie idee, non come gli altri!"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 22:35:00 GMT)

“Cosa penso di Rodrigo Alves”. Scontro trash tra Ken umani. Angelo Sanzio parla del suo “collega” e rivela alcuni dettagli scottanti : Quello che si potrebbe definire un vero e proprio Scontro tra titani: stiamo parlando di un duello a colpi di bisturi, di ritocchi, di punturine, plastica e soprattutto una buona dose di “follia”. C’è chi nella vita sogna di fare l’astronauta, chi il calciatore, chi l’insegnate, e c’è anche chi nella vita sogna di somigliare a Ken di Barbie. Ormai, i due protagonisti di questa vicenda li conoscono ...

Grande Fratello 15 - i concorrenti più falsi? Sono Simone e Danilo secondo Angelo Sanzio : Grande Fratello, chi Sono stati i concorrenti più falsi? Angelo Sanzio punta il dito contro Simone Coccia e Danilo A distanza di settimane dalla fine del Grande Fratello, i concorrenti del reality continuano oggi a rilasciare importanti dichiarazioni sulla loro esperienza. In televisione, infatti, tutti hanno avuto modo di stringere delle amicizie che stanno coltivando […] L'articolo Grande Fratello 15, i concorrenti più falsi? Sono Simone ...

Angelo Sanzio critica Rodrigo Alves : “Ha esagerato - è troppo finto” : Angelo Sanzio contro Rodrigo Alves: è guerra tra i due Ken Umani dopo il Grande Fratello? I continui interventi chirurgici a cui Angelo Sanzio si è sottoposto potrebbero far pensare che il gieffino, ad oggi, miri a diventare proprio come Rodrigo Alves, ovvero il Ken Umano famoso in tutto il mondo. Questa ipotesi, però, è […] L'articolo Angelo Sanzio critica Rodrigo Alves: “Ha esagerato, è troppo finto” proviene da Gossip e Tv.

