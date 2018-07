Andy Murray | ' Federer | Nadal e Djokovic mi hanno insegnato tanto'

Ex ballboy Wimbledon : 'Roger Federer un signore. Andy Murray il peggiore' : ' Roger Federer è un vero gentiluomo in tutto ciò che fa, ed era proprio cosi anche con noi, ' ha dichiarato in esclusiva a Express Sport. ' Anche Rafael Nadal è molto bravo, chiede spesso il suo ...

Wimbledon 2018 - Andy Murray comunica il forfait - al suo posto il lucky loser Jung : Per l'ex n.1 del mondo, quello di oggi è il terzo ritiro negli ultimi 12 mesi fatti di continui rinvii del ritorno in campo : quest'anno era successo a Brisbane , Australia, , mentre nell'agosto-...

Wimbledon 2018 - Andy Murray comunica il forfait - al suo posto il lucky loser Jung : Aveva già fatto capire durante la settimana di Eastbourne che non sapeva se avrebbe partecipato a Wimbledon, e alla fine ha sciolto la riserva: Andy Murray, nello Slam di casa, non ci sarà. Il forfait dello scozzese giunge a tabellone già compilato da due giorni: avrebbe esordito nella giornata di martedì contro il francese Benoit Paire in una sfida che si preannunciava molto interessante. Al posto di Murray entra in tabellone il lucky loser ...

Andy Murray : 'Non continuerò altri 3-4 anni se non riesco a giocare' : ' Sono entusiasta - ha ammesso l'ex numero del mondo in conferenza stampa ai Championships - . 4-5 settimane fa non sapevo se avrei potuto giocare al un livello che potesse rendermi felice. Le ultime ...

Andy Murray e quello strano retroscena su Nadal : “da bambino vidi Rafa allenarsi - non andava a scuola e pensai…” : Andy Murray ha svelato un simpatico retroscena riguardante Nadal: in passato lo scozzese rimase impressionato dalla grande quantità di tempo che Rafa destinava agli allenamenti e decise di fare lo stesso Dopo quasi un anno di stop, Andy Murray è finalmente tornato a calcare un campo da tennis, prima al Queen’s e poi a Eastbourne. Poco importa se i risultati tardano a rivare e fore, ancora per qualche settimana, il tennista scozzese ...

Atp Eastbourne - Andy Murray torna e vince : a Eastbourne Wawrinka ko : Ottimi segnali in vista di Wimbledon per l'ex numero 1 del mondo, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Una sfida particolare tra due giocatori che in carriera hanno vinto ben tre tornei del ...

Auto – Andy Murray a bordo della Jaguar I-Pace nel World Environment Day : Il due volte Campione di Wimbledon Andy Murray onora il suo impegno di “Viaggiare Elettrico” preso con il World Wide Fund for Nature (WWF) a bordo della Jaguar I-Pace Andy Murray, due volte Campione di Wimbledon, ha onorato la sua promessa, fatta durante il World Earth Hour del WWF, di “viaggiare elettrico” e di diventare uno dei primi clienti della Jaguar I-Pace durante il World Environment Day. Rispettando l’impegno preso da Murray lo scorso ...

Tennis - Andy Murray prepara il rientro in vista di Wimbledon : Andy Murray potrebbe presto rientrare nel seeding, dopo la lunga assenza il Tennista scozzese si appresta a giocare la stagione erbivora Andy Murray, assente dal circuito da Wimbledon 2017 e poi operatosi all’anca a gennaio a Melbourne, punta ancora a rientrare per la stagione su erba ed entro questa settimana farà una dichiarazione. Lo ha affermato la madre Judy. “Sta facendo la riabilitazione, è tornato in campo negli ultimi due ...

Tennis - Andy Murray : “Il mio recupero dopo l’operazione all’anca procede lentamente. Spero di essere a Wimbledon” : La situazione sul fronte “Andy Murray” continua ad essere decisamente complicata. Da ormai quasi un anno l’ex n.1 del mondo del Tennis è afflitto da problematiche all’anca e, operato a gennaio, il due volte vincitore di Wimbledon ancora stenta a trovare la miglior condizione, lontano dal pieno recupero in vista dei Championships 2018. “Il recupero fisico prosegue molto più lentamente di quanto mi aspettasi. Ho ...