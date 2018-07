Algeria | arrestati in russia 29 algerini durante i Mondiali

calcioweb.eu

(Di domenica 29 luglio 2018) Le autorità russe hanno arrestato 29 cittadiniche si trovavano inper assistere alle partite deidi calcio e che avevano cercato di entrare illegalmente in altri Paesi europei, tra cui Finlandia, Bieloe Ucraina. Lo ha dichiarato un portavoce del ministro degli Esteri algerino, Abdelaziz Benali Cherif, citato dall’agenzia di stampa Aps. ”I connazionali sono statidalle autorità russe con l’accusa di aver tentato di varcare i confini della federazione russa in modo illegale”, ha detto Benali Cherif. L’ambasciata algerina a Mosca è in contatto con le autorità russe per garantire il rilascio degli. (Brt/AKI)L'articoloin29CalcioWeb.