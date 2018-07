Alessandria | disabile sequestrata e derubata per mesi della pensione di invalidità dal

Alessandria - disabile segregata in casa da compagno che le rubava la pensione : denunciato per sequestro e abbandono : sequestro di persona, circonvenzione di incapace e abbandono di incapace. Questi i reati contestati a un uomo di 37 anni che ha segregato la compagna disabile. La donna, chiusa a chiave in un appartamento di Alessandria, senza possibilità di muoversi perché con problemi di deambulazione e senza bagno. Sono stati i vicini di casa a far intervenire la polizia municipale per il forte odore che proveniva da quelle stanze. Gli agenti si sono trovati ...

Alessandria - disabile segregata in casa per rubarle la pensione d'invalidità : Viveva tra i suoi escrementi e quelli dei suoi due cani una donna disabile di 48 anni, segregata dal suo compagno 37enne in un appartamento di Alessandria. Dopo diverse segnalazioni, la polizia municipale è entrata in casa e ha liberato la donna. L'uomo, che avrebbe agito in questo modo per intascarsi la pensione d’invalidità della donna, è stato denunciato per sequestro di persona, circonvenzione di incapace e abbandono di persona incapace.--I ...