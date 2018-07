Alessandria | disabile segregata in casa per rubarle la pensione d' invalidità

tgcom24.mediaset

(Di domenica 29 luglio 2018) Viveva tra i suoi escrementi e quelli dei suoi due cani una donnadi 48 anni,dal suo compagno 37enne in un appartamento di. Dopo diverse segnalazioni, la polizia municipale è entrata ine ha liberato la donna. L'uomo, che avrebbe agito in questo modo per intascarsi lad’della donna, è stato denunciato per sequestro di persona, circonvenzione di incapace e abbandono di persona incapace.I vicini si lamentavano da qualche mese con l'amministratore di condominio per via del forte odore che proveniva da quella. Come riporta Il Secolo XIX, non è stato solo l’insopportabile tanfo però a insospettire i vicini di, ma anche un uomo che tutti i giorni entrava e usciva dall’appartamento. Sapevano che aveva una compagna, ma quest’ultima non si era vista da quando i due avevano affittato la, vale a dire nove mesi fa. La 48enne viveva con due cani, senza luce, acqua, gas e telefono. La carrozzina era in un’altra zona della, quindi la donna non riusciva nemmeno ad accedere al bagno. Quando l’hanno trovata, era coricata sul letto che lei utilizzava come wc e i cani come latrina. E' stata subito portata in ospedale. La sua famiglia la cercava disperatamente da anni.