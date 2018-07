Alessandria | disabile segregata in casa da compagno che le rubava la pensione | denunciato

ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 luglio 2018) Sequestro di persona, circonvenzione di incapace e abbandono di incapace. Questi i reati contestati a un uomo di 37 anni che ha segregato la compagna. La donna, chiusa a chiave in un appartamento di, senza possibilità di muoversi perché con problemi di deambulazione e senza bagno. Sono stati i vicini dia far intervenire la polizia municipale per il forte odore che proveniva da quelle stanze. Gli agenti si sono trovati di fronte a una situazione di degrado e di abbandono. La vittima, unacon anche problemi di comprensione, era tenuta prigioniera dall’uomo. I due si erano conosciuti nel 2011 in chat e la donna si era innamorata. Le premure nei suoi confronti, come anticipato sulle pagine locali del quotidiano La Stampa, erano in realtà durate poco. Chiusa a chiave in una stanza di quell’appartamento, l’uomo viveva da un’altra parte e si ...