Al via la settimana più calda da inizio estate

Meteo - via alla settimana più calda dell’estate : sole e temperature roventi ovunque : Un doppia fase di anticiclonica di origine africana porterà per i prossimi giorni sole ovunque sulla Penisola italiana ma soprattutto caldo intenso e temperature con picchi a 36-38 gradi che non si abbasseranno mia sotto i 22-24 gradi neanche di notte.Continua a leggere

Premier Conte - fine settimana di relax a Sabaudia con la compagna Olivia : Sabaudia è da sempre meta di politici, imprenditori e personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo.

Montepiano Country al via la diciassettesima edizione. Ecco il programma Un fine settimana dedicato agli animali con spettacoli di cavalli - la mungitura - la tosatura - la dimostrazione di sheepdog e la gimkana : Al via la diciassettesima edizione della festa dedicata ai cavalli e agli animali della fattoria. Sabato 21 e domenica 22 nel parco della Badia a Montepiano rivive il Far West con la natura ...

Al via nel week end la Settimana Matildica di Frassinoro : ... dalle 15 alle 24 le vie del paese tornano al Medioevo con il mercato degli antichi mestieri, i laboratori della carta e dell'argilla, l'accampamento militare, gli spettacoli itineranti. Alle 17.30 l'...

Il Po senza barche per una settimana - via tronchi e rifiuti : 'È un disagio, inutile negarlo - dice Alberto Tapparo, presidente del circolo canottieri Caprera - . Abbiamo dovuto sospendere per una settimana l'Estate ragazzi, che dura poco più di un mese: ci ...

Fine settimana da incubo per chi viaggia - sciopero treni e voli fermi : Sabato potrebbe essere una giornata da incubo per tutti gli italiani che si devono mettere i viaggio in treno o in aereo. Dopo l'annunciato stop dei controllori di volo, anche alcune sigle sindacali autonome del trasporto ferroviario hanno annunciato uno sciopero nazionale di 24 ore dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e di Italo.Continua a leggere

Allo Iuss di Pavia al via la settimana dell'orientamento universitario : La settimana si chiuderà con la consegna del Premio Luigi Orsenigo, in memoria del professore ordinario di Economia dell'innovazione Allo Iuss dal 2011 al 2018, nonché coordinatore dei corsi ordinari ...

Pamplona - al via festa di San Firmino/ Video - una settimana di festeggiamenti fra tori e sfilate : E' comnciata oggi a Pamplona in Spagna la festa di San Firmino con la tradizionale corsa dei tori l'Encierro, ma ci sono proteste non solo degli animalisti ma anche delle femministe(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 20:07:00 GMT)

Fabrizio Corona lancia il suo settimanale con dedica alla fidanzata Silvia Provvedi : Sarà in edicola da venerdì 6 luglio il primo numero di Io Spio, il settimanale di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi in realtà farà soltanto da consulente alla rivista di gossip e spettacolo, anche se circolano voci, smentite dall’art director Mauro Marchini, che Corona possa essere anche editore del progetto. Per il debutto di Io Spio l'ex fotografo dei Vip ha deciso di fare una dedica d'amore alla sua fidanzata Silvia Provvedi: Con ...

viaggio in Cornovaglia. La guida per un lungo fine settimana : Un mix di brughiere selvagge e spiagge incantate dove i colori delle acque cristalline contrastano con scogliere a picco sul mare. Strade strettissime e tortuose, racchiuse tra vere e proprie barriere di vegetazione rigogliosa, che separano lo spazio dedicato alle automobili a quello, ben più vasto, popolato dagli allevamenti di mucche al pascolo e pecore, a ricordarci che la natura è la vera protagonista di questa regione. L’antico regno ...

Assisi. Al via la 68° settimana nazionale di aggiornamento pastrale : Dal 25 al 28 giugno al centro congressi "Casa Leonori", tutto il programma Mercoledì 27 giugno alle ore 21 il vescovo Sorrentino parlerà del giovane Francesco al Santuario della Spogliazione , UMWEB, ...

Migranti - Saviano : 'Con ostacoli a ong - 220 morti in una settimana' : ... 'Macron signorino che eccede in champagne, non rompa' 22 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Vaccini, Giulia Grillo zittisce Salvini: 'Polemiche strumentali, la politica non fa la scienza' 22 ...