AHED TAMIMI LIBERATA DA ISRAELE Ultime notizie | Abu Mazen “simbolo Palestina” Padre di

AHED TAMIMI libera - a casa l’attivista palestinese 17enne che schiaffeggia i soldati : “La resistenza continuerà” : “La resistenza continuerà finché l’occupazione non sarà stata rimossa”. Ahed Tamimi , l’attivista 17enne divenuta un simbolo della lotta palestinese contro l’occupazione israeliana, è tornata libera a tre mesi dall’arresto, come riporta l’agenzia di stampa palestinese Maan. La ragazzina, che da anni affronta i soldati israeliani con pugni e schiaffi, era stata condannata a otto mesi da un tribunale militare per aver ...

