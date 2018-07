Agricoltura di montagna | Lombardia | 840 000 euro per salvaguardia e valorizzazione delle

meteoweb.eu

(Di domenica 29 luglio 2018) La Regioneha elaborato, nell’ambito del Psr, la graduatoria dei beneficiari dell’operazione che finanzia gli investimenti finalizzati a salvaguardare e valorizzare i sistemi malghivi e la pratica dell’alpeggio, garantire il presidio del territorio e la tutela del paesaggio montano e conservare le praterie ad alto valore naturalistico e incrementare la biodiversità vegetale e animale. “Sono state ammesse a finanziamento – ha spiegato l’assessore all’, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione, Fabio Rolfi – 11 domande per un contributo complessivo di 838.000nelle province di Bergamo, Brescia, Como e Sondrio“. “L’diè da considerarsi eroica. Per questo la Regionevuole essere regista tra tutte le realtà del territorio per concordare priorità e modalità ...