Un uomo di origine centroafricana è statoda un colpo di pistola esploso da undella polizia ferroviaria. E' accaduto a Torino, davanti alla stazione di Porta Nuova. Secondo una prima ricostruzione, il poliziotto ha estratto la pistola perre ildi pattuglia, che l'uomo avevacon un oggetto contundente per eludere un controllo. Il poliziotto e l'extracomunitario, che ora è in stato di fermo, sono stati ricoverati in ospedale. Entrambi non sono in pericolo di vita.(Di domenica 29 luglio 2018)