Ad Est Film Festival Terence Hill fa il pieno di applausi

Lavoro : dal 3/9 Film FEstival a Milano : ANSA, - Milano, 28 LUG - La 14/a edizione del Labour Film Festival di Miulano, tra le principali rassegne del genere in Italia, si terrà a Sesto San Giovanni , Milano, , la ex-Stalingrado d'Italia, ...

Netflix a Venezia con “Sulla mia pelle”/ Il film sul caso Cucchi scatena le polemiche : Anec e Anem protEstano : La questione Netflix si apre anche alla Mostra di Venezia dopo Cannes. Il caso scoppia sul film "Sulla mia pelle" dedicato al caso Cucchi. Anec e Anem contro Barbera(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 17:17:00 GMT)

Giffoni Film FEstival - Siani : 'Torno a Napoli per una favola contemporanea' : "A Napoli ci fermeremo un po', almeno 3-4 settimane, e sono felice di annunciare che molto probabilmente gireremo anche nella Città della Scienza". "Napoli oggi è viva, batte, è una citta' che ha ...

All'Ariano International Film FEstival il film "28… ma non li dimostra" - diretto dal regista molisano Emanuele Pecoraro : Nell'opera sono presenti spezzoni tratti proprio da alcuni film prodotti tramite le regole di quella Legge, come ad esempio "Fermate il mondo… voglio scendere!" di Giancarlo Cobelli, "Il segreto di ...

UN'EstATE IN POLONIA/ Su Rai 1 il film con Christina Grosse (oggi - 28 luglio 2018) : UN'ESTATE in POLONIA, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 28 luglio 2018. Nel cast: Christina Grosse, Stefan Murr e Irene Rinje, alla regia Karola Meeder. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 04:06:00 GMT)

FEstival di Venezia 2018 - i sei film di Netflix – da Cuaron ai Coen e anche Orson Welles – che segnano l’inizio della decadenza di Cannes : Mentre Alberto Barbera presentava alla stampa la line up del Festival di Venezia 2018, nelle caselle di posta degli addetti ai lavori è arrivata la mail di Netflix. “Netflix alla 75esima Mostra Internazionale d’arte Cinematografica di Venezia”. Sei titoli sei, tra Concorso, Fuori Concorso e Orizzonti. E già questa sarebbe una notizia. Visto che al Festival di Cannes 2018 Netflix non ci era nemmeno andata. Anzi, ha proprio ritirato le cinque ...

Giffoni Film FEstival 2018 : ENEA con il suo “Microcosmo” alla Masterclass Green : ENEA ha presentato il progetto “Microcosmo” alla 48a edizione del Giffoni Film Festival che si conclude domani con la premiazione dei Film in concorso. La rassegna internazionale del cinema per bambini e ragazzi ha scelto la salvaguardia dell’ambiente come tema conduttore sia di questa edizione che delle prossime due. Di fronte alla platea della “Masteclass Green” con ragazzi tra i 18 e i 25 anni, il presidente dell’ENEA Federico Testa, il ...

Francesca Michielin al Giffoni Film FEstival : «La musica è di tutti. Lega tutti - riesce ad unire. Credeteci» : “La musica è di tutti. Lega tutti, riesce ad unire. Credeteci”. È un messaggio di tolleranza e apertura, contro le barriere, ma anche di sostenibilità ambientale quello di Francesca Michielin ai giffoners.“Mi sento proprio fortunata, non ho più nessuna esitazione, nessun pregiudizio, amo conoscere le persone diverse da me”, insiste. Sensibile e sorridente, si confronta con i giovani in due momenti diversi, il Meet the Stars e la Masterclass ...

Il concorso di "Est Film Festival" al rush finale - dopo Sassanelli arrivano Nuzzo e Di Biase : Sull'osservazione della normalità i due comici hanno, negli anni, costruito il loro mondo surreale, che mette in scena situazioni con una forte carica d'ironia e autoironia. Subito dopo la proiezione ...

GHOST DOG - IL CODICE DEL SAMURAI/ Su Iris il film con ForEst Whitaker (oggi - 27 luglio 2018) : GHOST dog - Il CODICE del SAMURAI, il film in onda su Iris oggi, venerdì 27 luglio 2018. Nel cast: Forest Whitaker, RZA e Henry Silva, alla regia Jim Jarmusch. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 10:19:00 GMT)

3E Film FEstival di Strongoli - reading di Carmine Abate : ... venerdì 27 luglio, la seconda edizione del 3E Film Festival, Ecologia, Economia, Energia che si terrà a Strongoli e che prevede tre serate ricche di eventi, Film, dibattiti e spettacoli teatrali e ...

Labour Film FEstival - ora il lavoro si trova al cinema : Tra gli altri si potranno vedere 'Tre fili fino a Milano' di Ermanno Olmi; 'Io sono tempesta' di Daniele Luchetti; 'L'atelier' di Laurent Cantet; il docuFilm 'Visages Villages' di Agnes Varda; 'Dogman'...