Abruzzo. scout in difficoltà soccorsi

Un gruppo diinsul monte Morrone, tra Pescara e L'Aquila, è stato raggiunto via terra dai soccorritori che, dalle prime informazioni, stanno ora scortando i ragazzi verso la più vicina via di fuga. Gli, provenienti da fuori regione, erano impegnati in un'escursione di 14 ore e pare che avessero finito le scorte d'acqua già nel pomeriggio. In serata hanno chiesto aiuto e sono stati rintracciati grazie al segnale del cellulare dal quale avevano chiamato.(Di domenica 29 luglio 2018)