A Cremona per il rave party | assalto alle biciclette in stazione

Cremona : accordo A2a e Lgh per 10 colonnine di ricarica veicoli elettrici : Milano, 25 lug. (AdnKronos) – A2a, attraverso la società controllata A2a energy solutions, Lgh e il Comune di Cremona hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la realizzazione e la gestione in città di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. L’accordo, della durata di 8 anni, prevede l’installazione e la gestione di 10 colonnine di ricarica. Lo rende noto A2a.In una nota, la società spiega che ...

Cremona : accordo A2a e Lgh per 10 colonnine di ricarica veicoli elettrici (2) : (AdnKronos) – Un “ulteriore passo in avanti per il raggiungimento degli obiettivi che il gruppo si è posto all’interno del proprio piano di sostenibilità, con il fine di aiutare le comunità in cui opera ad essere protagoniste di una nuova economia circolare, low carbon, basata su reti e servizi smart”. Ad ulteriore conferma dell’importanza che il progetto ha assunto, Linea Più, società di vendita energia di Lgh, ha ...

Cremona : accordo A2a e Lgh per 10 colonnine di ricarica veicoli elettrici (3) : (AdnKronos) – Dal 2010, con il progetto e-moving, A2a ha sviluppato una rete di oltre 100 colonnine di ricarica elettrica per veicoli a 2, 3 e 4 ruote, tutte alimentate con energia rinnovabile al 100%. Grazie alla recente sottoscrizione di un protocollo di intesa, anche la città di Bergamo è entrata a far parte del circuito di ricarica pubblica che comprende infrastrutture localizzate a Milano, Brescia e in Valtellina. Lo sviluppo della ...

Cremona : accordo A2a e Lgh per 10 colonnine di ricarica veicoli elettrici (3) : (AdnKronos) - Dal 2010, con il progetto e-moving, A2a ha sviluppato una rete di oltre 100 colonnine di ricarica elettrica per veicoli a 2, 3 e 4 ruote, tutte alimentate con energia rinnovabile al 100%. Grazie alla recente sottoscrizione di un protocollo di intesa, anche la città di Bergamo è entrata

Cremona : accordo A2a e Lgh per 10 colonnine di ricarica veicoli elettrici (2) : (AdnKronos) - Un "ulteriore passo in avanti per il raggiungimento degli obiettivi che il gruppo si è posto all'interno del proprio piano di sostenibilità, con il fine di aiutare le comunità in cui opera ad essere protagoniste di una nuova economia circolare, low carbon, basata su reti e servizi smar

Cremona : accordo A2a e Lgh per 10 colonnine di ricarica veicoli elettrici : Milano, 25 lug. (AdnKronos) - A2a, attraverso la società controllata A2a energy solutions, Lgh e il Comune di Cremona hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la realizzazione e la gestione in città di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. L’accordo, della durata di 8 an

Cremona : accordo A2a e Lgh per 10 colonnine di ricarica veicoli elettrici : Milano, 25 lug. (AdnKronos) – A2a, attraverso la società controllata A2a energy solutions, Lgh e il Comune di Cremona hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la realizzazione e la gestione in città di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. L’accordo, della durata di 8 anni, prevede l’installazione e la gestione di 10 colonnine di ricarica. Lo rende noto A2a.In una nota, la società spiega ...

Cremona : accordo A2a e Lgh per 10 colonnine di ricarica veicoli elettrici (2) : (AdnKronos) – Un “ulteriore passo in avanti per il raggiungimento degli obiettivi che il gruppo si è posto all’interno del proprio piano di sostenibilità, con il fine di aiutare le comunità in cui opera ad essere protagoniste di una nuova economia circolare, low carbon, basata su reti e servizi smart”. Ad ulteriore conferma dell’importanza che il progetto ha assunto, Linea Più, società di vendita energia di ...

Cremona : accordo A2a e Lgh per 10 colonnine di ricarica veicoli elettrici (3) : (AdnKronos) – Dal 2010, con il progetto e-moving, A2a ha sviluppato una rete di oltre 100 colonnine di ricarica elettrica per veicoli a 2, 3 e 4 ruote, tutte alimentate con energia rinnovabile al 100%. Grazie alla recente sottoscrizione di un protocollo di intesa, anche la città di Bergamo è entrata a far parte del circuito di ricarica pubblica che comprende infrastrutture localizzate a Milano, Brescia e in Valtellina. Lo sviluppo ...

Perché Cremona vuole diventare il polo d'innovazione dei piccoli paesi : A Cremona è nato un centro per la digitalizzazione di piccoli Comuni e di imprese formato small. Obiettivo: annullare il divario digitale dell'Italia

Perché Cremona vuole diventare il polo d’innovazione dei piccoli paesi : Il polo per l’innovazione digitale Crit di Cremona (foto: Luca Zorloni per Wired) Cremona – Via dell’innovazione digitale è una piccola strada anonima che divide la Cremona che fu dalla Cremona che sarà. Da un lato c’è il rudere dell’ex macello municipale, capannoni sventrati dalle ruspe. Dal lato opposto vetrate ariose e pareti in corten racchiudono il polo per l’innovazione digitale Crit (Cremona information technology), un ...

Cremona - 43enne peruviano ucciso in strada con tre colpi di pistola : Cremona, 43enne peruviano ucciso in strada con tre colpi di pistola Cremona, 43enne peruviano ucciso in strada con tre colpi di pistola Continua a leggere L'articolo Cremona, 43enne peruviano ucciso in strada con tre colpi di pistola proviene da NewsGo.

Cremona - uomo ucciso per strada : si cerca ex compagno della fidanzata : Si ipotizza la gelosia come movente dell’omicidio dell’uomo di origine peruviana freddato in strada a Pandino (Cremona). La vittima, 43 anni, è stata colpita tre volte mentre era in compagnia della fidanzata. “Eravamo felici insieme. Lo amavo. Adesso chi me lo ridà? ucciderà anche mia figlia”: ha detto disperata la donna che ha assistito all’assassinio. L’ipotesi è che a uccidere il 43enne sia stato l’ex compagno della donna. ...

Cremona - 43enne peruviano ucciso in strada con tre colpi di pistola : Cremona, 43enne peruviano ucciso in strada con tre colpi di pistola Cremona, 43enne peruviano ucciso in strada con tre colpi di pistola Continua a leggere L'articolo Cremona, 43enne peruviano ucciso in strada con tre colpi di pistola proviene da NewsGo.