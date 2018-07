24 Ore di Spa | la Ferrari vince nella Pro Am Grande Lamborghini in AM

Spal - è già effetto Djourou : il calciatOre scatenato [VIDEO] : La Spal si prepara per la prossima stagione, l’obiettivo del club è quello di conquistare una nuova salvezza, la dirigenza si è mossa ancora una volta bene sul mercato. Si candida ad essere protagonista il difensore Johan Djourou, qualità ed esperienza al servizio del mister Semplici. Nel frattempo il calciatore ivoriano regala spettacolo anche fuori dal campo, Djourou in compagnia dei compagni si scatenate ed il video è ...

24 Ore di Spa : SMP Racing a ridosso della top 10 : L’edizione numero 70 della 24 Ore di Spa sta per raggiungere i due terzi della distanza e le Ferrari impegnate in gara sono ancora tutte in corsa. Nella classe assoluta la vigorosa rimonta della 488 GT3 #72 del team SMP Racing continua: dalla posizione numero 42 la Ferrari è infatti risalita fino all’11° posto. Nella […] L'articolo 24 Ore di Spa: SMP Racing a ridosso della top 10 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Inter - spalanca le Orecchie : “Vidal via dal Bayern Monaco - questione di Ore” : Il futuro di Arturo Vidal al Bayern Monaco sembra essere segnato, sarà addio per il centrocampista cileno, adesso l’Inter sogna Reinaldo Rueda, ct del Cile, ha parlato del futuro di Arturo Vidal, uno dei calciatori simbolo della sua Nazionale. Il centrocampista del Bayern Monaco, vuole rilanciarsi dopo un’annata opaca ed a quanto pare lo farà lontano dalla Germania: “Ne abbiamo discusso, mi auguro che sia la cosa migliore ...

Lazio-Spal - la violenza non conosce ferie : scontri tra tifoserie prima dell’amichevole ad Auronzo di CadOre : Nemmeno la vista delle Dolomiti e il fatto che si trattasse di un’amichevole estiva ha fermato la violenza nel calcio. Ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, le tifoserie di Spal e Lazio sono entrate in contatto prima della partita tra le due squadre. Fumogeni, bastoni e lancio di sassi. La scena è stata ripresa dagli abitanti e pubblicata sui social. L'articolo Lazio-Spal, la violenza non conosce ferie: scontri tra tifoserie prima ...

Calciomercato FiOrentina – Il Cholo chiama il Cholito - l’indiscrezione dalla Spagna : “Simeone vuole il figlio all’Atletico Madrid” : Alla Fiorentina un’offerta da parte dell’Atletico Madrid per Giovanni Simeone? L’indiscrezione dalla Spagna vede fare all’allenatore dei colchoneros una richiesta speciale Il Calciomercato è pazzo si sa, ma una richiesta così “di cuore” non si era mai vista! Secondo il giornale spagnolo ‘Sport‘, Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, avrebbe fatto richiesta alla dirigenza della ...

24 Ore di Spa : partenza senza problemi per le Ferrari : L’edizione numero 70 della 24 Ore di Spa ha preso il via alle 16.30 sul leggendario circuito delle Ardenne. Sulla pista splende il sole ma la pioggia potrebbe arrivare più avanti nella giornata dopo che è stata già presente al mattino. La Ferrari #72 del team SMP Racing è scivolata dalla terza alla quarta posizione […] L'articolo 24 Ore di Spa: partenza senza problemi per le Ferrari sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

La Spagna salva mille migranti in 48 Ore : Il servizio marittimo spagnolo ha salvato in 48 ore quasi mille migranti che tentavano di attraversare il mar Mediterraneo per raggiungere l'Europa. I soccorsi hanno recuperato stamane 206 migranti da ...

Migranti : Spagna ne salva mille in 48 Ore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Spagna salva mille migranti in 48 Ore : Il servizio marittimo spagnolo ha salvato in 48 ore quasi mille migranti che tentavano di attraversare il mar Mediterraneo per raggiungere l'Europa. I soccorsi hanno recuperato stamane 206 migranti da dieci imbarcazioni diverse dopo aver salvato ieri 774 persone su 52 gommoni.Il giro di vite in Libia ha reso più difficile raggiungere le coste italiane e dunque molti migranti tentano altre rotte come l'Algeria e il Marocco per raggiungere ...

Lexus LFA Art Car per il debutto alla 24 Ore di Spa : Per celebrare il debutto alla 24 Ore di Spa, nonché il 10° anniversario dalla nascita della gamma ‘F’, Lexus presenta sul circuito belga l’esclusiva LFA Art Car: progettata dall’artista portoghese Pedro Henriques, ha una livrea unica nel suo genere che coniuga le proverbiali linee dalla supercar Lexus più conosciuta al mondo con una fantasia ispirata […] L'articolo Lexus LFA Art Car per il debutto alla 24 Ore di Spa sembra essere il primo ...

Seconda fila per la Ferrari di Rigon alla 24 Ore di Spa : Qualifiche complessivamente buone per le Ferrari impegnate nella 24 Ore di Spa, quarta prova del campionato Blancpain Endurance Cup e una delle gare più prestigiose del mondo, parte del calendario dell’Intercontinental GT Challenge. Nella classe assoluta la 488 GT3 di SMP Racing scatterà dalla Seconda fila, in quarta posizione. Buone anche le prove delle vetture […] L'articolo Seconda fila per la Ferrari di Rigon alla 24 Ore di Spa sembra ...

Eclissi lunare - milioni di persone col naso all’insù : “Si apprezza il valOre della Luna solo quando si assenta - allora ci si spaventa e si attende il suo ritorno” : milioni di persone in tutto il mondo col naso all’insù per ammirare l’Eclissi Lunare più lunga del secolo: accanto al satellite anche Marte, brillante come di raro accade. Una congiunzione per che oltre un’ora ha affascinato e incantato gran parte della popolazione del pianeta. L’Eclissi Lunare, visibile – parzialmente o totalmente dall’Africa all’Australia, passando per Europa e Asia è iniziata ...

24 Ore di Spa Francorchamps - Vanthoor in pole con l'Audi : Per gli appassionati di motori è iniziato un weekend di grande passione: il GP dUngheria di F.1, il Mondiale Rally in Finlandia e la mitica 24 Ore di Spa-Francorchamps, lappuntamento più importante della Blancpain GT Series.Tanta Italia in pista. Sono diversi i rappresentanti del tricolore italiano nella gara di durata belga. Mirko Bortolotti e Andrea Caldarelli saranno impegnati in pista a bordo della Lamborghini Huracán GT3. La AF Corse ...

Vicenza - 40enne spara e ferisce operaio di colOre/ Si esclude movente razzista - Pd : "Escalation preoccupante" : spara con una carabina dal terrazzo e colpisce un operaio di colore. Ultime notizie: denunciato un vicentino, che ha sostenuto di voler sparare ad un piccione(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 17:12:00 GMT)