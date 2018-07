20 grandi classici in streaming

Soldini - un’estate all’insegna dei grandi classici : Stringate, slip on, mocassini, sneakers. I grandi classici del guardaroba maschile ci sono tutti, declinati in materiali pregiati e reinterpretati nel design con linee più accattivanti e in linea con le ultime tendenze. Il marchio Soldini, da oltre settant’anni nel mondo delle calzature artigianali, propone per la primavera/estate 2018 i modelli must have maschili in linea con il suo secolare expertise di grande artigianalità. Come per le ...