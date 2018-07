120 milioni di Portabilità in Italia in 3 mesi : Caccia all’offerta Migliore : La Caccia al piano tariffario Migliore in assoluto ha portato a ben 120 milioni di scambi di SIM tra i vari operatori con Portabilità del proprio numero 120 milioni di Portabilità in Italia in 3 mesi Arrivano altre rilevazioni del 2018 per il numero di SIM e loro statistiche. L’AGCOM ha pubblicato i dati prima […]

Leonardo : vince commessa da 120 milioni per aeroporto Zurigo : Milano, 27 lug., askanews, - Leonardo, alla guida di un consorzio internazionale, ha firmato un contratto da 150 milioni di euro per il sistema di smistamento bagagli dell'aeroporto di Zurigo. La ...

Mercato NBA - Kevin Love rimane ai Cleveland Cavs : estensione di contratto da 120 milioni in 4 anni : Per una superstar che se ne va, c'è un All-Star che rimane: come riportato da ESPN, Kevin Love ha raggiunto un accordo con i Cleveland Cavaliers per estendere il suo contratto fino al 2023 per 120 ...

Estate : 120 milioni di ingressi in piscina per “under 18” l’anno - le insidie da evitare : Tempo d’Estate e di bagni, ma per chi non ha la fortuna di andare al mare la piscina in città rimane l’unica soluzione per trovare sollievo dal solleone. Secondo i dati elaborati in esclusiva per AdnKronos Salute dal pediatra Italo Farnetani, professore ordinario alla Libera università degli Studi di scienze umane e tecnologiche di Malta, “sono mediamente 120 milioni gli accessi di minori dai 3 ai 18 anni nelle piscine italiane ...

Cristiano Ronaldo alla Juve : ora è ufficiale. Il portoghese a Torino per 120 milioni in 4 anni : Ora è ufficiale: Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore della Juventus. La notizia dell’affare fatto è arrivata a metà pomeriggio ed è stata comunicata direttamente dal sito del Real Madrid. L'articolo Cristiano Ronaldo alla Juve: ora è ufficiale. Il portoghese a Torino per 120 milioni in 4 anni proviene da Il Fatto Quotidiano.

Taglio delle pensioni d'oro dai 5mila euro in su - un risparmio di appena 120 milioni : ecco come arrivare a un miliardo di euro : Per fare un certo tipo di risparmio sulle cosiddette pensioni d'oro non basta tagliare quelle oltre i 5mila euro netti. Per questo il gruppo di lavoro incaricato da Di Maio di valutare l'intervento e ...

Mediaset - quanto è costata la sciacallata di Luigi Di Maio : in un giorno persi 120 milioni in un giorno in Borsa : La bomba di Luigi Di Maio su Mediaset ha subito prodotto i suoi effetti nefasti. Come ricorda il Giornale , il titolo del Biscione a Piazza Affari lunedì, prima seduta utile dopo le parole del ...

