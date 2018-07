Vrsaljko all' Inter Ultime notizie | il terzino arriva lunedì? I dettagli e le cifre

Vrsaljko all'Inter con lo sconto - ecco le cifre : L'Inter mette le mani su Vrsaljko . Secondo la Gazzetta dello Sport , il terzino destro croato dell'Atletico Madrid arriverà in prestito oneroso per 5,5 milioni di euro con diritto di riscatto tra un anno fissato ad altri 16,5 milioni per una valutazione ...

Dalla Spagna : Inter - Vrsaljko si avvicina! Arriva il via libera di Suning - : Come scrive As, Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, nel suo viaggio in Cina ha ricevuto il via libera da Suning per investire 25 milioni di euro per il terzino vicecampione del mondo. L'ok ...

Inter - ultimatum all'Atletico : Ausilio vuole sbloccare la trattativa Vrsaljko entro il fine settimana : L'Inter ha individuato Sime Vrsaljko come rinforzo preferito per la corsia di destra. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport , che spiega come i nerazzurri abbiano dato una scadenza all'Atletico Madrid. ' All'Inter c'è fiducia e l'operazione è considerata molto aperta e 'calda'. La volontà è quella di regalare in ...

Vrsaljko e Dembélé sempre più vicini all'Inter : il nuovo undici di Spalletti : L'Inter è stata, insieme alla Roma, la squadra più attiva in questa sessione di Calciomercato nel mese di giugno. Con i suoi cinque acquisti, infatti, i nerazzurri hanno cambiato volto alla rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, ma non sembra finita qui. Il direttore sportivo, Piero Ausilio, ha dichiarato apertamente che si cerchera' di portare a Milano anche un terzino destro, un centrocampista e un esterno d'attacco. A differenza ...

Calciomercato Napoli - Vrsaljko nel mirino : la squadra di Ancelotti tenta di soffiarlo all’Inter : Sime Vrsaljko nel mirino del Napoli, si apre l’asta con l’Inter per il terzino destro dell’Atletico Madrid Sime Vrsaljko è nel mirino di due squadre italiane. In principio è stata l’Inter ad apparire interessata al terzino destro dell’Atletico Madrid e della Nazionale croata, ora è anche il Napoli a palesare il suo interesse. Visti i lunghissimi tempi di recupero di Faouzi Ghoulam e le prestazioni di Vrsaljko ...

