Volley | la nazionale torna a radunarsi in vista delle amichevoli con l' Olanda

Volley - Caterina Bosetti giocherà a Casalmaggiore. Infortunio alle spalle - può tornare in Nazionale? L’Italia aspetta rinforzi per i Mondiali : Caterina Bosetti è ufficialmente una nuova giocatrice di Casalmaggiore. La carriera della schiacciatrice prosegue così con la casacca della Pomì dopo il doloroso Infortunio al ginocchio sinistro che si era procurata quattro mesi fa in occasione dell’ultima partita di regular season di Serie A quando giocava per Modena. La 24enne, che in passato ha militato anche per Villa Cortese e Novara (oltre che per l’Osasco in Brasile e il ...

Volley : la nazionale si raduna a Cavalese : In Val di Fiemme il gruppo allenato da Gianlorenzo Blengini comincerà così ufficialmente la sua preparazione in vista dei Campionati del Mondo in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. ...

Volley - Italia verso i Mondiali casalinghi : quali azzurri convocati? Zaytsev guida la Nazionale - le scelte reparto per reparto. Raduno a Cavalese : Gli azzurri si stanno godendo un po’ di meritata vacanza dopo una stagione lunghissima tra gli impegni con i club e la Nations League, conclusa purtroppo senza poter partecipare alla Final Six che scatterà mercoledì a Lille. I ragazzi di Chicco Blengini devono recuperare le energie fisiche e mentali per poi farsi trovare pronti nel momento più importante: la corsa verso i Mondiali casalinghi sta per entrare nel vivo, mancano poco più di ...

Volley - A1 femminile ingaggia l'asso della nazionale belga : trepida attesa a Cuneo : Sabato 1° luglio festeggerà il suo ventiseiesimo compleanno e lo farà ufficialmente vestendo i colori dell'Ubi Banca S.Bernardo Cuneo. l'asso della nazionale belga Lise Van Hecke è dunque il primo ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Russia 0-3 - le pagelle degli azzurri. Nazionale travolta - Zaytsev fatica - torna Giannelli : L’Italia è stata surclassata dalla Russia nella Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri non sono riusciti a tenere testa ai Campioni d’Europa al PalaPanini di Modena. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini. IVAN Zaytsev: 5. Lo Zar è lontano dalla forma dei giorni migliori, sbaglia troppo in attacco ma soprattutto manca il suo carisma, non riesce a trascinare la Nazionale come gli si chiedeva e la sua ...

Pallavolo – Finale Nazionale CRAI U18 femminile : il tricolore è della Volleyrò Casal de’ Pazzi : Finale Nazionale CRAI Under 18 femminile: Volleyrò Casal de’ Pazzi campione d’Italia Si è conclusa oggi a Bormio (Sondrio) la Finale Nazionale CRAI della categoria Under 18 femminile: ad aggiudicarsi il titolo Nazionale è stata, per il quinto anno consecutivo, l’ASD Volleyrò Casal de’ Pazzi, che ha superato in un’emozionante Finale la Lilliput Pallavolo Settimo Torinese per 3-1 (25-17, 22-25, 25-16, 29-27). Dopo un primo set ...

Volley nazionale Femminile - scelte le 12 per i Giochi del Mediterraneo : ROMA- Partirà il 20 giugno alla volta di Tarragona , Spagna, la rappresentativa azzurra Femminile che dal 22 giugno al 1 luglio parteciperà ai Giochi del Mediterraneo. Questo l'elenco delle 12 atlete ...

Volley nazionale Femminile - Bellano ha scelto le azzurre per i Giochi del Mediterraneo : ROMA- L'Italia B partirà mercoledì 20 giugno alla volta di Tarragona , Spagna, dove dal 1 luglio parteciperà ai Giochi del Mediterraneo. Il tecnico Massimo Bellano ha diramato l'elenco di 12 atlete ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : la Nazionale femminile dell’Italia. Giovani rampanti per il bersaglio grosso : L’Italia è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro nel torneo di Volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018 in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra Nazionale punta dritto alla conquista del titolo e sembra non avere grandi rivali verso il gradino più alto del podio, le azzurre non devono temere nessuna avversaria e soprattutto questa competizione servirà per dare spazio a qualche ...

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : la nazionale maschile dell’Italia. Una squadra giovane per puntare all’oro : L’Italia è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro nel torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018 in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra nazionale partirà con tutti i favori del pronostico anche se le altre formazioni del Mare Nostrum non devono essere sottovalutate: Francia, Spagna e Grecia sembrano essere le uniche squadre in grado di impensierirci nella corsa verso ...

Volley - Filippo Lanza giocherà a Perugia con Leon! Addio Trento - ora il martello si riprende l’Italia : ritorno in Nazionale : Filippo Lanza vestirà la casacca di Perugia a partire dalla prossima stagione: questa è la grande notizia di Volley mercato delle ultime ore, già ufficializzata dal giocatore e da Trento che ha ceduto il proprio capitano a titolo definitivo. Lo schiacciatore, una vera icona del club di via Trener dove gioca da quando era tra gli under 15, ha deciso di accettare l’offerta avanza da Gino Sarci e andrà dunque a sostituire Ivan Zaytsev tra i ...

Volley - il video virale del Ct della Nazionale Blengini dopo la vittoria dell'Italia nella Nations League : "Fate quello che volete. Fuori è pieno di figa! Unica cosa, lo sapete: non voglio domani mattina nessuno ubriaco sul pullman" . Il primo week end della Nazionale di Volley nella nuova Nations League ...

Beach Volley. BPER Banca Italia Tour 2018. Presentato a Cesenatico il circuito nazionale di tornei B1 : sei gli appuntamenti. C’è la Web Tv di OA Sport! : Si avvicina l’estate e torna puntuale l’appuntamento con il BPER Banca Beach Volley Italia Tour 2018, il circuito di tornei di primissimo livello organizzato Beach Volley University e Just People, in collaborazione con la Lega Italiana Beach Volley e sostenuto da BPER Banca, che si conferma partner fedele e fondamentale per un evento itinerante che cresce ogni anno. Il circuito è stato Presentato questa mattina presso il Bagno Milano di ...

Volley – La Nazionale Maschile a Catania per un nuovo test match : i convocati di Blengini : Nazionale Maschile: i convocati per il primo week end di Volleyball Nations League La Nazionale Maschile si è trasferita a Catania dopo il primo test match contro l’Australia disputato ieri pomeriggio a Reggio Calabria. In attesa della seconda gara amichevole in programma questa sera alle ore 20.30 – differita Rai Sport ore 22 -, il Commissario Tecnico Gianlorenzo Blengini ha scelto i 14 atleti che prenderanno parte al primo week di Volleyball ...