Voli spaziali commerciali | Virgin supera la stratosfera | Spaceship Two ha raggiunto 52 km

(Di sabato 28 luglio 2018) Terzo test in appena 4 mesi per la VSS Unity dellaGalactic nel quale i piloti Dave Mackay e Mike “Sooch” Masucci hannoto Mach 2, raggiungendo la velocità di 2,47 la velocità del suolo spingendosi ad una altitudine di 52 km dal suolo e raggiungendo, così, per la prima volta la mesosfera.2, rilasciata a 14 mila metri di altezza, ha acceso i razzi per i 42 secondi pianificati che ha portato piloti e navicella, attraverso la, ad un apogeo di 52mila metri, per la prima volta nella mesosfera. Uno strato atmosferico poco studiato – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – perché è al di sopra delle quote di volo per le mongolfiere e in futuro la VSS Unity potrebbe essere utile al suo studio. Come neiprecedenti, la cabina di Unity era attrezzata per raccogliere dati vitali per la sicurezza e l’esperienza futura dei ...