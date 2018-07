«Via sporco negro» Calci e pugni contro un 19enne cameriere senegalese a Partinico

Partinico - picchiato e insultato in piazza perché senegalese : “Vattene Via - sporco negro” : Un giovane di 19 anni, di origine senegalese, è stato aggredito, mentre lavorava, da un gruppo di ragazzi in una piazza di Partinico, nel palermitano. "Vattene via, sporco negro", gli hanno urlato gli aggressori prima di prenderlo a calci e pugni e insultandolo. Dieng Khalifa, vittima dell'episodio, vive da due anni in Italia.Continua a leggere

Palermo. “Vattene Via - sporco negro” - e giù calci e pugni : ferito migrante 19enne : La lista degli episodi di razzismo intensificatisi nelle ultime settimane si arricchisce di una nuova voce. Un giovane senegalese di 19 anni, richiedente asilo, è stato aggredito e offeso con insulti razzisti a Partinico, nel palermitano, mentre lavorava servendo ai tavoli in un bar in piazza Caterina. Il giovane, da due anni ospite di una comunità, ha presentato una denuncia ai carabinieri dopo che un gruppo di ragazzi lo ha aggredito sul posto ...

