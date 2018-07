Via Marina | il caos dei lavori | arriva il no dell' imprenditore Romeo

Madonna della Marina - al Via le serate danzanti : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Quattro spettacoli a sera da giovedì a domenica. Le serate danzanti hanno inaugurato la Festa della Madonna della Marina, che culminerà con i tradizionali fuochi d'artificio. Uno show visivo fondato su giochi ...

Marina di Ragusa - Via i natanti da piazza Dogana : ordinanza del sindaco : I natanti di piazza Dogana dovranno essere rimossi entro il 30 luglio. Lo annuncia l'Amministrazione comunale. la zona deve essere fruibile a tutti.

Turismo : i ‘Bagni Vianello’ di Sottomarina vetrina del progetto ‘mare e spiagge senza barriere’ : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) – Il mare e le spiagge venete senza barriere, accessibili a tutti, anche alle persone con disabilità fisica o psichica. Questo l’obiettivo del progetto veneto delle tre Ulss del litorale (Veneto Orientale, Serenissima e Polesana), che quest’anno ha la sua ‘vetrina’ nei Bagni Vianello di Sottomarina, lungomare adriatico. Stamane la presentazione ufficiale, con la partecipazione ...

Marina La Rosa dopo il GF : "I soldi vanno Via senza che tu te ne accorga" : E conclude citando Rocco Casalino , ora portavoce del presidente del Consiglio Conte, , che già raccontava sui divani della Casa di come, una volta uscito, avrebbe voluto entrare in politica. L'...

Napoli - paura a Via Marina : si stacca cavo del tram - travolti due scooter : Due scooter sono stati travolti poco fa in via Medina dal cavo di acciaio della linea del tram, improvvisamente staccatosi e finito sulla carreggiata. L'incidente è avvenuto intorno alle 18. Il cavo, ...

Marina Abramovi posa per il manifesto della Barcolana di Trieste. E scoppia la polemica - per Via del messaggio : Già in passato illustri esponenti del mondo dell'arte avevano firmato il manifesto: si annoverano, tra gli altri, Michelangelo Pistoletto, Gillo Dorfles e Maurizio Galimberti. Nel manifesto di quest'...

Ustica - pm aspettano Via libera Usa per l’audizione di un ex marinaio. Mattarella : “Continuare il cammino verso la verità” : Trentotto anni. Tanti ne sono passati dalla strage di Ustica, avvenuta la sera del 27 giugno 1980 quando l’aereo Dc9 dell’Itavia venne abbattuto da un missile provocando la morte di 81 persone. Quasi mezzo secolo di attesa per una verità “conclusiva e univoca”, per riprendere le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella pronunciate in occasione dell’anniversario, che ancora tarda ad arrivare. Ma ora ...

Porto Sant'Elpidio. Investimento in Via Marina - arriva l'eliambulanza. IN AGGIORNAMENTO : Attimi di paura questa mattina in Via Marina a Porto Sant'Elpidio, nella zona meridionale della città. Per cause ancora in corso di accertamento, una persona è stata investita da un mezzo. Sul posto ...

Marina Militare : domani al Via la IV edizione della “Marisicilia cup” : Venerdì 22 giugno si darà il via alla “Marisicilia CUP 2018”, trofeo velico giunto alla sua IV edizione che si svolgerà nelle acque del golfo Xifonio. La manifestazione, organizzata dal Comando Marittimo Sicilia congiuntamente al Comune di Augusta e al Club Nautico Augusta ASD, sarà fitto di attività sportive, dimostrazioni pratiche, esibizioni e spettacoli e prenderà il via con un incontro socio culturale sullo “Lo sviluppo portuale di Augusta ...