Via al Rally Show | lo spettacolo che romba a Milano

Fiat Chrysler si avVia a chiudere seduta in rally su spiragli dazi USA : Teleborsa, - Grande giornata per Fiat Chrysler Automobiles , che viaggia sui massimi intraday, vantando un guadagno del 5,12% . A rivitalizzare il titolo, che va anche meglio del comparto auto europeo ...

Diretta/ Rally Italia Sardegna 2018 : streaming video e tv - al Via la prova di Tula (Mondiale Wrc) : Diretta Rally Italia Sardegna 2018, info streaming video e tv. Il Mondiale Wrc 2018 fa tappa in Italia, si corre sullo sterrato attorno ad Alghero (oggi venerdì 8 giugno)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 09:07:00 GMT)

Automobilismo : a Vicenza - al Via da domani il Rally Campagnolo : Vicenza, 31 mag. (AdnKronos) - Chiuse le iscrizioni e in attesa che la gara entri nel vivo, la gara vicentina fa già segnare numeri interessanti sul fronte delle adesioni dei piloti Manca poco alla 14esima edizione del Rally Campagnolo Storico che scatta venerdì 1° giugno alle 15.01 da Viale Roma a

Automobilismo : a Vicenza - al Via da domani il Rally Campagnolo : Vicenza, 31 mag. (AdnKronos) – Chiuse le iscrizioni e in attesa che la gara entri nel vivo, la gara vicentina fa già segnare numeri interessanti sul fronte delle adesioni dei piloti Manca poco alla 14esima edizione del Rally Campagnolo Storico che scatta venerdì 1° giugno alle 15.01 da Viale Roma a Vicenza. Nel frattempo si sono chiuse le iscrizioni e in casa del Rally Club Isola Vicentina si respira aria di soddisfazione a giudicare dal ...

RinViato il Rally Event 2018 in programma nel week end : La Commissione di Vigilanza per i Pubblici Spettacoli di Messina, a meno di 24 ore dall'inizio della manifestazione, non ha concesso il prescritto nulla osta all'effettuazione della gara. ...

