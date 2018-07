Ventimiglia | migranti minori costrette a vendersi per passare

Migranti minorenni : prostituiti per passare confine a Ventimiglia/ Save The Children svela dramma survival sex : Migranti minorenni: sesso per passare il confine. Ventimiglia, Save the Children "indotte a prostituirsi". In Liguria numerosi casi di ragazzine che fanno soldi offrendosi(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 15:47:00 GMT)

Ventimiglia - il racket dei passeur : migranti minori costrette a prostituirsi : Si affacia anche in Italia l'orrore del survival sex. Tradotto: migranti ragazzine che sono indotte a prostituirsi per ottenre un passaggio da qualcuno per superare la frontiera di Ventimiglia e raggiungere la Francia.È noto, ormai, come il governo parigino abbia da tempo bloccato gli accessi agli immigrati che dall'Italia cercando di arrivare Oltralpe. Le azioni della Gendarmerie al confine sono diventate anche il fulcro di una importante ...

Migranti - rapporto sui minori : le giovani indotte a prostituirsi per mangiare o per passare il confine a Ventimiglia : Vengono indotte a prostituirsi per pagare i passeurs e varcare il confine o per reperire cibo o un posto dove dormire. Non accade dall’altra parte del mondo, ma alla frontiera di Ventimiglia alle minorenni in transito provenienti per lo più dal Corno d’Africa e dai Paesi dell’Africa sub-sahariana. Si tratta del cosiddetto survival sex, fenomeno descritto nel rapporto ‘Piccoli schiavi invisibili 2018’ diffuso da Save the Children a pochi ...

PAPA FRANCESCO : “BASTA MIGRANTI MORTI - AGIRE CON FERMEZZA/ Video - la lettera del Vescovo di Ventimiglia : MIGRANTI, appello pressante del PAPA “La comunità internazionale agisca subito, basta tragedie nei mari”. Le parole del Santo Padre proferite durante l'Angelus di oggi(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 09:50:00 GMT)

Da Ventimiglia a Cap Martin in pedalò - i migranti beffano la Gendarmeria Mappa : Da due a quattro migranti, forse cinque: e tutti con buone gambe perché non è facile 'portare' per una quindicina di miglia un pedalò nonostante le condizioni del mare fossero buone. Partenza: ...

Imperiapost L'informazione libera della tua città Ventimiglia CITTÀ APERTA : CIRCA 4 MILA PERSONE ALLA MANIFESTAZIONE PRO-MIGRANTI. LA ... : Hanno sponsorizzato l'evento numerosissime realtà e CIRCA 70 sigle , tra cui associazioni italiane e straniere, collettivi, centri sociali associazioni studentesche ed il variegato mondo della ...

Ventimiglia - migliaia alla manifestazione pro-migranti : “Aprite le frontiere”. Poi l’avvertimento a Salvini : “E’ solo l’inizio” : Oltre 7mila persone da diverse parti d’Italia, con delegazioni da Spagna e Francia, hanno manifestato per le strade della città di Ventimiglia a pochi chilometri dalla frontiera, militarizzata, che in questi tre anni ha ucciso 17 migranti che provavano a superarla. Nonostante i continui allarmi mediatici del sindaco Enrico Ioculano (Pd), che in compagnia dei colleghi leghisti del ponente ligure ha tentato in tutti i modi di ostacolare ...

Ventimiglia - corteo pro migranti. : La manifestazione organizzata da un collettivo di associazioni umanitarie e solidali per rivendicare la libera circolazione dei migranti in Europa