Venezia | tenta di uccidere la suocera in ospedale | donna salvata dalla badante

Venezia - inchiesta per corruzione in atti giudiziari : magistrati indagati. Ipotesi tentativo di condizionare nomine al Csm : C’è un’inchiesta a Venezia per corruzione in atti giudiziari in cui risultano indagati due magistrati. Cuore dell’indagine il tentativo di condizionare le procedure del Csm per la nomina dei capi degli uffici giudiziari. Partite che di solito si giocano sul filo di uno o due voti. La notizia, rivelata dal Corriere della Sera, arriva nelle pagine di cronache giudiziarie proprio il giorno in cui il ministro della Giustizia, ...