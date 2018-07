Venezia 75 Biennale Collega presenta Zen sul ghiaccio sottile

Venezia 75 : 'Zen sul ghiaccio sottile' - l'opera prima di Margherita Ferri in Biennale College Cinema : ... è il film italiano sostenuto per il 2017/2018 da Biennale College Cinema , l'attività strategica della Fondazione Biennale di Venezia rivolta alla formazione di giovani film-maker di tutto il mondo.

“La Pellicola d’Oro” di Enzo De Camillis torna alla Biennale di Venezia - tra i premi collaterali : La Pellicola d’Oro torna per il secondo anno consecutivo, tra i premi collaterali , che saranno consegnati a tre maestranze di film in concorso alla 75. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica La Biennale di Venezia . L’appuntamento è previsto il 7 settembre alle ore 11.00 presso l’Hotel Excelsior nello spazio Luce Cinecittà. Il prestigioso premi o cinematografico è promosso ed organizzato dall’Ass.ne Culturale “Articolo 9 Cultura & ...

Danza libera e 'indisciplinata' in scena alla Biennale di Venezia : Questa è la dodicesima edizione della rassegna sulla Danza , ma se contiamo anche le stagioni in cui Carolyn Carlson era qui con i suoi spettacoli, gli anni in cui abbiamo ospitato balletti diventano ...

Chi è Milovan Farronato/ Sarà lui il curatore del padiglione Italia per la Biennale di Venezia 2019 : Ecco chi è Milovan Farronato il curatore del padiglione Italia per la Biennale di Venezia 2019 secondo l'annuncio del neo ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:58:00 GMT)

Biennale di Venezia - l’architettura come spazio libero e gratuito : “Freespace” è il titolo della 16ª Esposizione Internazionale di Architettura, curata dalla coppia di architette irlandesi, Yvonne Farrell e Shelley McNamara, quest’ultima già Leone d’Argento alla Biennale del 2012 e insignita del World Building of the Year nel 2008 per il progetto del Nuovo Campus dell’Università Luigi Bocconi a Milano. In continuità con l’edizione precedente, curata da Alejandro Aravena ...