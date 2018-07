Vela | Mondiali 2018 | le speranze di medaglia dell’Italia Obiettivo vittoria per Ruggero

Vela - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. Partono le qualificazioni per le Olimpiadi di Tokyo 2020 : A poco meno di due anni dalle prossime Olimpiadi estive, tra pochi giorni inizierà l’assegnazione dei primi pass per Tokyo 2020. Ad Aarhus (Danimarca) si svolgeranno dal 2 al 12 agosto i Mondiali di Vela riservati alle classi olimpiche. Ciascuna assegnerà diversi tickets per il Giappone. Di seguito il dettaglio per ciascuna gara: RS:X maschile: primi 10 RS:X femminile: prime 10 Laser: primi 14 Laser Radial: prime 18 Finn: primi 8 470 ...

Vela – Mondiali Giovanili Laser 4.7 : Chiara Benini Floriani d’oro : Chiara Benini Floriani d’oro e Giorgia Cingolani medaglia di bronzo ai Mondiali Giovanili Laser 4.7 Chiara Benini Floriani (FV Riva) è Campionessa del Mondo 2018 per la classe Laser 4.7 giovanile grazie alla medaglia d’oro vinta stamane nelle acque della Baia di Danzica alla sua prima uscita internazionale. Medaglia di bronzo per l’altra azzurra Giorgia Cingolani (CV Torbole). I due prestigiosi piazzamenti sono frutto ...

Vela – Mondiali giovanili : 382 atleti alla 48ª edizione : 2018 Youth Sailing World Championship: oggi le prime regate della 48ª edizione Cominciano oggi, alle 12.00 ora locale (18.00 in Italia), le regate del 48esimo Campionato Mondiale di Vela Giovanile con 382 giovani atleti tra i 16 ed i 19 anni, provenienti da 66 Nazioni, che si sfideranno fino a venerdì 20 luglio nelle acqua americane del Golfo del Messico a Corpus Christi, in Texas. Il Campionato Mondiale di Vela Giovanile è l’evento più ...

Vela – Mondiali Yngling : la spunta NED 255 a Riva del Garda : Mondiali classe Yngling a Riva del Garda: tra i tre olandesi la spunta NED 255 con Moorman Kaj al timone Alla Fraglia Vela Riva, dopo la giornata di riposo in cui i partecipanti al Campionato del Mondo Yngling hanno approfittato per fare una gita in battello sul lago di Garda, la giornata finale di regate ha offerto agonismo puro dato che le prime tre posizioni si sono giocate con le ultime due, decisive regate sulle 10 disputate. Ad un ...

Mondiali Russia 2018 - Rakitic sVela : “partita super - con 39 di febbre” : Mondiali Russia 2018, Rakitic ha contribuito a portare la sua Croazia in finale nonostante una condizione fisica non certo ottimale nella serata di ieri Il centrocampista della Croazia, Ivan Rakitic, ha rivelato di aver avuto la febbre alta la sera prima della partita che la Croazia ha vinto contro l’Inghilterra nelle semifinali della Coppa del Mondo in Russia. “In questo momento sono abbastanza stanco, ho avuto un po’ di ...

Mondiali Russia - Maradona è sicuro : “Mbappé riVelazione” : L’ex stella del calcio mondiale Diego Armando Maradona ha confessato che non aveva “nessuna speranza” con l’Argentina prima della Coppa del Mondo in Russia per problemi interni ed ha elogiato l’attaccante francese, Kylian Mbappé, considerandolo la rivelazione del torneo. “E’ un Mondiale che non ci lascia grandi gesti di tecnica individuale, ma ha visto alcune squadre che volevano mostrare di più di quello che avevano e non hanno dato il ...

Vela - Mondiali Laser U21 2018 : Carolina Albano medaglia d’argento a Gdynia! : Carolina Albano ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali Under 21 delle classi Laser di Vela disputati questa settimana a Gdynia, in Polonia. La giovane azzurra ha chiuso al secondo posto in classifica generale, portando a casa un’altra medaglia preziosissima (due anni fu campionessa europea della classe Byte CII). Albano era già seconda alla vigilia dell’ultima giornata di regate, con due punti di ritardo da Anna ...

Semifinali Mondiali 2018 : tabellone imprevedibile alla vigilia. Francia super favorita - l’Inghilterra per un sogno - Croazia e Belgio riVelazioni : Francia-Belgio e Croazia-Inghilterra: sono queste le Semifinali dei Mondiali 2018 di calcio. Le sorprese non sono mai mancate in questa rassegna iridata, è successo davvero di tutto e non ci si è mai annoiati nonostante l’assenza dell’Italia: l’eliminazione della Germania nella fase a gironi, l’Argentina in crisi uscita agli ottavi di finale dopo un cammino complicato, la Spagna sconfitta dalla Russia ai calci di rigore, ...

Vela - Mondiali Youth RS : X 2018 : Giorgia Speciale campionessa del mondo giovanile! Bronzo per Nicolò Renna : Si è chiusa con due medaglie la spedizione italiana ai Mondiali giovanili di Vela RS:X. Giorgia Speciale ha vinto il titolo femminile al termine di una settimana da protagonista assoluta a Penmarch, in Francia. L’azzurra ha dominato la competizione, vincendo quattro regate di qualificazione e presentandosi quindi alla Medal Race con un bel bottino di vantaggio sulla concorrenza. Ma non si è limitata a gestire, anzi, ha vinto anche la ...

Mondiali Russia 2018 - la stampa tedesca sVela un clamoroso retroscena : Germania eliminata per colpa della… Playstation : Stando a quanto riportato dalla Bild, i giocatori della Germania avrebbero fatto spesso le ore piccole in Russia, giocando alla Playstation invece di riposare bene per affrontare al meglio le partite Indizi e retroscena, utili per riuscire a capire i motivi della clamorosa eliminazione della Germania dopo la prima fase dei Mondiali di Russia 2018. AFP PHOTO / Luis Acosta / Secondo quanto riferito dalla stampa tedesca, in particolare la ...

Mondiali Russia 2018 - clamorose riVelazioni di Obi Mikel : “hanno rapito mio padre - l’ho saputo prima di giocare contro l’Argentina” : Il giocatore della Nigeria ha saputo del rapimento del padre, adesso liberato, prima di scendere in campo contro l’Argentina Il padre del capitano della nazionale nigeriana, John Obi Mikel, è stato rapito mentre suo figlio stava giocando la Coppa del mondo di calcio in Russia, come svelato dallo stesso calciatore, che ha anche spiegato che suo padre si sta riprendendo con la sua famiglia dopo essere stato liberato dalle autorità. AFP ...

Mondiali 2018 : Svezia-Svizzera - la grande occasione per entrambe di diventare la riVelazione del Mondiale : Ormai siamo arrivati all’ultima giornata degli ottavi di finale dei Mondiali di calcio, infatti domani (martedì 3 luglio) le sfide Svezia-Svizzera e Colombia-Inghilterra chiuderanno il programma del primo turno ad eliminazione diretta. La partita pomeridiana delle 16 si giocherà a San Pietroburgo e vedrà incontrarsi gli svedesi del CT Andersson e gli elvetici guidati da Petkovic. Sarà il terzo derby europeo degli ottavi di finale, i primi ...

Brasile-Messico - le probabili formazioni – Ottavi Mondiali 2018 : Filipe Luis al posto di Marcelo - Vela alle spalle di Hernandez : Vincere per credere ancora nel sogno “mondiale” e scacciare l’incubo di emulare Spagna e Germania, favorite per la vittoria del torneo ma uscite anzitempo di scena. Il Brasile non può permettersi di fare sconti al Messico nell’ottavo di finale dei Mondiali 2018 che andrà in scena oggi, lunedì 2 luglio, alle ore 16.00 alla Samara Arena. La compagine verdeoro ha ottenuto il pass per gli Ottavi grazie al primo posto nel girone con due ...

La Spagna è fuori dai Mondiali di Russia 2018 - Sergio Ramos quasi commosso riVela : 'è uno dei momenti più duri' : Sergio Ramos commenta la sconfitta della Spagna ai Mondiali di Russia 2018, le parole del difensore dopo la delusione iridata La Spagna esce dai Mondiali di Russia 2018 per mano della nazionale di ...