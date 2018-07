' Vattene via sporco negro' | senegalese di 19 anni picchiato e insultato mentre lavora al

Rimini - bimbo cacciato dal parco : 'Fai schifo - sei nero - Vattene via da qui' : A Rimini, un bambino di cinque anni è stato allontanato dal parco per avere il colore della pelle diverso da quello degli altri bambini che giocavano all'aperto. Sembra assurdo, ma sembra proprio che l'indole razzista regni anche fra i bambini, specie in questi giorni dove le tematiche maggiormente affrontate dai media riguardano migranti, accoglienza e simili. Questo caso si va ad aggiungere alla serie di offese che giornalmente regnano sui ...