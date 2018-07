Valentina Vignali e Stefano Laudoni si sono lasciati Lui disperato | Ha chiuso

Stefano Laudoni e Valentina Vignali si sono lasciati di nuovo : Valentina Vignali ha lasciato Stefano Laudoni: è finita tra i due giocatori di basket Da qualche giorno non pubblicavano foto insieme nonostante si trovassero in vacanza alle Seychelles: la cosa ha insospettito i fan che oggi hanno avuto la risposta alla loro domanda: Valentina e Stefano si sono lasciati di nuovo? Ebbene sì. A raccontare […] L'articolo Stefano Laudoni e Valentina Vignali si sono lasciati di nuovo proviene da Gossip e Tv.

Valentina Vignali si svela : nel futuro un film a luci rosse? Risposta : Valentina Vignali di Uomini e Donne torna a confessarsi: nel futuro un film a luci rosse? Risposta e sfuriata. Poi spazio alle parole sulla radioterapia e alla cicatrice lasciata dal cancro Valentina Vignali, irriverente ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è tornata a confessarsi con i suoi fan di Instagram nelle scorse ore. E come […] L'articolo Valentina Vignali si svela: nel futuro un film a luci rosse? Risposta proviene da Gossip e Tv.

Valentina Vignali e Stefano Laudoni si sono lasciati - il giocatore di basket spiega il perchè : Continua il tira e molla tra Valentina Vignali e Stefano Laudoni, lo sportivo ha spiegato perchè lui la fashion blogger si sono detti addio Valentina Vignali e Stefano Laudoni si sono (ri)lasciati. Dopo il tradimento del giocatore di basket, l’influencer aveva deciso di lasciare il fidanzato, con cui condivideva un’importante storia d’amore. Dopo il ritorno di fiamma, testimoniato dai social, però i due si sono (ri)detti ...

Valentina Vignali parla del tumore alla tiroide/ “L’ho sconfitto grazie al basket - pensavo solo ad allenarmi…” : Valentina Vignali parla del tumore alla tiroide e della forza ricevuta dallo sport: “L’ho sconfitto grazie al basket, pensavo solo ad allenarmi anche se non riuscivo a fare le scale...".(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 18:27:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi Valentina Vignali torna a parlare del cancro : “A malapena facevo le scale” : Uomini e Donne Oggi, Valentina Vignali torna a parlare del cancro: “A malapena riuscivo a fare le scale… I capelli ricresceranno…” Correva l’anno 2013 quando Valentina Vignali scoprì di avere un cancro alla tiroide dopo essersi sottoposta all’agospirato. Per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne fu un brutto colpo, una battaglia non facile da combattere. […] L'articolo Uomini e Donne Oggi Valentina ...

Temptation Island Vip : Valentina Vignali e Stefano Laudoni smentiscono la loro partecipazione al reality : “Non abbiano nulla da mettere alla prova”, la sportiva smentisce le voci che la vedevano, insieme al suo compagno Stefano Laudoni, tra i probabili protagonisti della versione Vip del programma.

Temptation Island Vip : Valentina Vignali e Nina Moric smentiscono la loro partecipazione : Valentina Vignali e Stefano Laudoni, Nina Moric e Luigi Favoloso non parteciperanno alla prima edizione Vip di Temptation Island: è questa la notizia che tutti i siti di Gossip stanno riportando dopo che entrambe le donne hanno fatto sapere che non hanno alcuna intenzione di far parte del cast del reality. Le smentite della showgirl e della sportiva, sono solo le ultime di una lunga serie: a dire No al programma condotto da Simona Ventura ...

Temptation Island Vip : Valentina Vignali e Stefano Laudoni NON ci saranno : Temptation Island Vip cast: Valentina Vignali smentisce la sua partecipazione Valentina Vignali e Stefano Laudoni non faranno parte del cast della prima edizione di Temptation Island Vip. A smentire i recenti gossip è stata proprio la giocatrice di basket e modella, che ha chiarito su Instagram di non essere interessata a prendere parte a un […] L'articolo Temptation Island Vip: Valentina Vignali e Stefano Laudoni NON ci saranno proviene ...

Temptation Island Vip : Valentina Vignali non parteciperà : Valentina Vignali non parteciperà a Temptation Island Vip Come se non bastassero gli intrighi, i tradimenti e le sfuriate dei protagonisti di Temptation Island, Maria De Filippi, quest’anno, ha deciso di non farvi aspettare la prossima estate per assistere allo show sulle tentazioni. Infatti da settembre partirà la prima edizione della versione Vip dello show di successo del caldo lunedì sera di Canale5. Così coppie note nel mondo dello ...

Temptation Island Vip - Stefano Laudoni e Valentina Vignali vicini alla partecipazione al reality : Stefano Laudoni e Valentina Vignali avrebbero sostenuto il provino per la partecipazione a Temptation Island Vip e sarebbero pronti a mettersi alla prova all’interno del reality Mentre l’edizione Nip di Temptation Island è in onda da lunedì 9 luglio, per quella Vip bisognerà attendere settembre. Tante sono le indiscrezioni sui nomi celebri dei componenti delle coppie che potrebbero mettere alla prova il loro amore, ma per ora pare ...

Valentina Vignali e Stefano Laudoni a Temptation Island Vip? : Temptation Island Vip: Valentina Vignali e Laudoni nel cast? Ogni giorno che passa aumenta sempre di più la curiosità su chi prenderà parte al cast di Temptation Island Vip, e proprio nelle ultime ore sembrerebbero essere stati contattati dalla redazione del programma un’altra coppia molto amata dal pubblico italiano: quella composta da Valentina Vignali e Stefano Laudoni. I due avevano sostenuto il provino anche per la versione nip, ...

VIDEO| Valentina Vignali senza freni - lato b in primo piano sui social : "Altro che Photoshop" : Guai al prossimo detrattore! Valentina Vignali, cestista e influencer, ha messo a tacere i fan che la accusano di utilizzare Photoshop. Lo ha fatto con un video pubblicato sui Instagram in cui, toccando con mano il suo...

Valentina Vignali - lato B ritoccato?/ Le accuse e pronta replica : “Bisogna allenarsi bambole…” : Valentina Vignali, lato B ritoccato con Photoshop? Le accuse alla giocatrice di pallacanestro; arriva la pronta replica: “Bisogna allenarsi bambole…”.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 10:49:00 GMT)