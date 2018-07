VAL SUSA | NO TAV ABBATTONO RETI NEI PRESSI DEL CANTIERE Marcia contro Torino-Lione | 20

No Tav : marcia di protesta in VAL di Susa - 20 persone denunciate : Venti persone denunciate, a vario titolo, per danneggiamento e violazione delle misure cautelari. È il bilancio della marcia organizzata oggi pomeriggio dal movimento No Tav in Val Clarea, a cui hanno partecipato oltre 1300 persone. Il corteo è partito dal campeggio di Venaus e dopo aver superato il Comune di Giaglione ha raggiunto lo sbarramento di polizia. Alcuni manifestanti hanno abbattuto la recinzione proseguendo in ...

Tav - nuovi disordini in VALsusa. Forza Italia attacca : 'Governo da che parte sta?' : Occorre una presa di distanza netta in alternativa della quale siamo autorizzati a pensare che essi abbiano agito forti della copertura politica del Governo'. Lo dice Elisabetta Gardini, ...

Tav - nuove proteste in VAL SUSA : bombe carta contro il cantiere di Chiomonte : Tav, nuove proteste in Val Susa: bombe carta contro il cantiere di Chiomonte Momenti di tensione tra un gruppo di manifestanti contrari alla linea ferroviaria e le forze dell’ordine. I No Tav rivendicano l’azione Continua a leggere L'articolo Tav, nuove proteste in Val Susa: bombe carta contro il cantiere di Chiomonte proviene da NewsGo.

Notte di guerriglia No Tav in VAL di Susa. Forza Italia protesta : "Dal Governo scena muta" : In Val di Susa si riaccende la protesta No Tav con lanci di petardi e razzi contro le forze dell'ordine schierate a difesa del cantiere della Tav Torino Lione. Gli agenti hanno risposto con il lancio di lacrimogeni.La questura di Torino comunica di aver individuato i presunti responsabili dei disordini al cantiere di Chiomonte, in Val di Susa. La Digos rende noto di aver riconosciuto militanti del centro sociale Askatasuna e attivisti ...

Tav - nuove proteste in VAL di Susa : 05.21 Seconda serata di guerriglia in Val di Susa, sul sentiero che da Giaglione va verso il cantiere della Torino-Lione di Chiomonte. Un gruppo di manifestanti no tav ieri sera ha bersagliato con fuochi d'artificio e bombe carta le forze dell'ordine schierate a difesa del cantiere della nuova linea ferroviaria ad alta velocità. A rivendicare l'azione, su Facebook, è il movimento no tav, riporta l'agenzia Ansa.

Tav - tensioni in VAL di Susa : razzi e petardi contro cantiere : Tav, tensioni in Val di Susa: razzi e petardi contro cantiere Tav, tensioni in Val di Susa: razzi e petardi contro cantiere Continua a leggere L'articolo Tav, tensioni in Val di Susa: razzi e petardi contro cantiere proviene da NewsGo.

VALle di Susa - attacco al cantiere Tav con i petardi - poi la fuga per i lacrimogeni e il temporale : Momenti di tensione a Chiomonte dopo la tradizionale festa estiva del movimento che si opppone alla Torino-Lione

Si fa sentire la protesta No Tav in VAL di Susa : Monta la protesta No Tav in Val di Susa. Momenti di tensione si sono registrati a Chiomonte, durante “l’apericena” del

Terremoto di magnitudo 3 - 3 : avvertito nelle VALli del Pinerolese e di Susa : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in provincia di Cuneo. L'epicentro del sisma, avvenuto alle 20.13 di ...

Anziano escursionista disperso in VALle di Susa : Il Soccorso Alpino, insieme ai vigili del fuoco, è impegnato nella ricerca di un escursionista disperso nella zona di Bussoleno. L’uomo, 79 anni, ieri mattina è uscito con il cane per recarsi verso il Colle del Sabbione, ma dopo il rifugio Toesca se ne sono perse le tracce. L'articolo Anziano escursionista disperso in valle di Susa sembra essere il primo su Meteo Web.

VAL di Susa - l'avventura incredibile della giovane cerva : risucchiata dalla centrale elettrica - si salva e dribbla anche i soccorsi : Gli agenti faunistici non credevano ai loro occhi quando l'hanno trovata nel contenitore dei rifiuti, dopo un viaggio sott'acqua nel canale e il passaggio tra griglie, filtri e pettini d'acciaio

VAL di Susa - travolge moto e investe 27enne/ Video - a processo con rito abbreviato : “non volevo uccidere” : Incidente in Val di Susa, 52enne travolge moto e investe la 27enne Elisa Ferrero: a processo con rito abbreviato, "non volevo uccidere, volevo solo prendere nota della targa"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 18:03:00 GMT)

Maltempo Piemonte - frana di Bussoleno : oggi sopralluogo di Borrelli in VALle di Susa : Il capo Dipartimento della protezione civile si recherà nel pomeriggio a Bussoleno, in Valle di Susa, dove lo scorso 7 giugno un centinaio di persone ha dovuto lasciare la propria casa a causa di una frana staccatasi dalla montagna per le intense piogge. Borrelli sarà accompagnato dall’assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia. Il capo Dipartimento visiterà i luoghi colpiti dalla colata di fango e la zona a ...