Vaccini | in Toscana trend in aumento | superata la soglia del 95%

meteoweb.eu

: Vaccini, in Toscana trend in aumento: superata soglia del 95% - - allnews24eu : Vaccini, in Toscana trend in aumento: superata soglia del 95% - - elisadilupo : Buone notizie, aumentano le vaccinazioni in Toscana: 'Incoraggiati anche i più scettici' - BrezziAnnalisa : RT @NotizieFirenze: #firenze: Vaccini, in Toscana trend in aumento: superata soglia del 95% -

(Di sabato 28 luglio 2018) Intutte le vaccinazioni innel 2017. La Regione ha inviato alle direzioni di tutte le aziende sanitarie toscane il report sulle coperture vaccinali eseguite nel 2017. Ilpositivo riguarda tutte le vaccinazioni, ladel 95% fissata dai Lea (Livelli essenziali di assistenza) e dal Piano nazionale prevenzione vaccinale è raggiunta per l’esavalente, anche se i risultati più evidenti si possono apprezzare nelle coperture per la vaccinazione anti morbillo-parotite-rosolia (mpr), dove la media regionale a 24 mesi è aumentata di oltre 4 punti percentuali rispetto al 2016: dall’89,38% al 93,51%. La copertura vaccinale anti poliomielite, considerata come indicatore per il vaccino esavalente, si attesta al 95,78%, guadagnando un +1,41% rispetto al 2016. “Questo risultato importante deriva dalla sinergia di diversi fattori – commenta ...