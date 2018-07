Vacanze | Coldiretti | le più on line di sempre | 19 milioni sul web

Vacanze - Coldiretti : quest’estate 1.5 milioni di turisti in viaggio con il camper in Italia : Sono circa 1,5 milioni i turisti in viaggio quest’estate con il camper in Italia dove la produzione ha fatto registrare un aumento record del 16% nel primo semestre del 2018. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione del primo grande esodo estivo sulla base dei dati dell’APC – Associazione Produttori Caravan e camper, secondo cui circa 800.000 Italiani e 700.000 stranieri hanno scelto questa tipologia di vacanza ...

Vacanze - Coldiretti/Ixè : con le ultime partenze 19 milioni in ferie a Luglio : Con le ultime partenze salgono a 19 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza a Luglio nell’estate 2018 che complessivamente fa segnare un aumento dell’1% degli italiani in viaggio, rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che ben l’88% degli italiani in vacanza rimane nei confini nazionali. Se è il mare a fare la parte del leone per più di 6 italiani su 10 (62%), al ...

Vacanze a tavola. Coldiretti, 5056 bandiere del gusto nel 2018 20 luglio 2018

Vacanze 2018 - Coldiretti : "souvenir del gusto anche dall'Abruzzo : L'Aquila - Riporteranno a casa la mortadella di Campotosto o i salamini teramani, una bottiglia di pomodoro a pera d’Abruzzo, ovviamente passato, o una bella forma di pecorino di Farindola senza dimenticare la prelibata Ratafia come digestivo di fine pasto. Sono i prodotti tipici a classificarsi come souvenir preferiti dai turisti dell’estate 2018 che, a fine vacanza, anche in Abruzzo acquisteranno un “ricordo da assaporare” più che da ...

Vacanze - Coldiretti : souvenir del gusto per 4 italiani su 10 : Più di quattro italiani su 10 (42%) in vacanza acquistano prodotti tipici come souvenir che si classificano come i preferiti nell’estate 2018. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione dell’assegnazione delle “Bandiere del gusto 2018”. Quest’anno appena il 19% degli italiani torna a mani vuote dalle ferie, ma le difficoltà economiche – sottolinea la Coldiretti – spingono verso spese utili, con i prodotti tipici come ...

Vacanze - Coldiretti : nel 2018 le “Bandiere del Gusto” salgono a 5056 : salgono al numero record di 5056 le “Bandiere del Gusto” Made in Italy a tavola nel 2018, l’anno del cibo italiano nel mondo. Lo rende noto la Coldiretti che ha presentato la classifica dei primati enogastronomici con l’assegnazione delle “Bandiere del gusto 2018” e la più ricca esposizione della variegata offerta delle località turistiche nazionali durante quest’estate. Le “Bandiere” – sottolinea la Coldiretti – sono assegnate alle ...

Vacanze - Coldiretti : 3 italiani su 4 seguono il meteo : Le partenze sono spinte dall’andamento climatico favorevole con quasi tre italiani su quattro (74%) che guardano le previsioni metereologiche per le Vacanze. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ per l’estate dalla quale si evidenzia che questa estate sono 38,5 mln di italiani in vacanza (+1%). A guidare la scelta della vacanza per la metà degli italiani (50%) quest’anno è – sottolinea la Coldiretti – la voglia di relax e benessere, ...

ESTATE : COLDIRETTI PUGLIA - FAMIGLIE ANTICIPANO Vacanze IN AGRITURISMO +12%; SEMPRE PIÙ VIP CONTADINI IN PUGLIA : Il grande successo delle campagne pugliesi è legato anche al boom di Vip stranieri del mondo della canzone, del cinema, dello sport e dell'economia – spiega COLDIRETTI PUGLIA - che hanno scelto di ...

Sette milioni di italiani in partenza per le Vacanze : l'analisi di Coldiretti Liguria : Valigie pronte e vacanze intelligenti: sono 7,4 milioni gli italiani che hanno anticipato l'inizio delle vacanze estive al mese di giugno, approfittando del primo weekend dove sole e temperature ...