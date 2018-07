Utile | ma super riservato | l' incontro dopo le polemiche tra Di Maio e Boeri

huffingtonpost

(Di sabato 28 luglio 2018) "". Così viene definito da entrambe le parti l'che c'è stato oggi al ministero dello Sviluppo economico tra Luigi Die Tito. Un colloquio, lontano dalle telecamere, sul quale le bocche degli staff sono cucite.Non è dato sapere per ora se la parola "" voglia dire una schiarita nei rapporti tra il presidente dell'Inps e il governo che con i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Disi era spinto fino alla richiesta delle dimissioni. Di sicuro la convocazione al Mise è un passo avantilo scontro dei giorni scorsi culminato con l'intervento durissimo didavanti alle commissioni Finanze e Lavoro di Montecitorio impegnate nell'esame del decreto dignità."Io personalmente non sono affatto contrario allo spirito del provvedimento", sono state le parole di, ma "questo non mi esime dal fare i conti con la ...