USA | primi passi per una legge sulla privacy

Sulle tracce dei soldati USA che per primi entrarono nell'Afghanistan talebano : La guerra è una costante nella storia dell'umanità e, nel suo significato più profondo, non è mai cambiata. Da quando esiste, Hollywood l'ha sempre raccontata, nei modi più disparati. Rappresentati con disprezzo, ammirazione, patriottismo o umorismo, gli scontri bellici sono uno dei temi più caldi nella settima arte americana. 12 Soldiers, in uscita mercoledì in Italia, è basato sulla storia vera dei primi dodici militari inviati in Afghanistan ...

LIVE Ginnastica - Campionati Italiani : Finali di Specialità in DIRETTA. BUSAto e Villa vincono i primi tricolori : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Finali di Specialità dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. Alla Play Hall di Riccione si assegnano i dieci tricolori sui vari attrezzi: si preannuncia un lungo pomeriggio in cui lo spettacolo non mancherà, ci sarà davvero da divertirsi. Sofia Busato è la grande favorita al volteggio, alle parallele si preannuncia il duello tra Giorgia Villa ed Elisa Iorio con Alice ...

Alzheimer : al via negli USA i primi test per vaccino sulle persone Down : Se funzionerà, sarà in grado di prevenire l’insorgere del morbo di Alzheimer nelle persone colpite da sindrome di Down: si tratta di un possibile vaccino in corso di sperimentazione negli Stati Uniti su un gruppo di giovani adulti Down. Le persone con la sindrome corrono rischi doppi al normale di sviluppare l’Alzheimer, ed in eta’ anticipata rispetto al resto della popolazione,ossia sui 40-50 anni. Il legame tra il morbo che ...

Mondiali di calcio 2026 - i primi con 48 squadre : saranno ospitati da USA - Canada - Messico : saranno Stati Uniti, Messico e Canada, come pronosticato alla vigilia, ad ospitare i Mondiali di calcio del 2026, i primi della storia a 48 squadre. La decisione è arrivata dopo il Consiglio della Fifa, in seguito al rapporto di valutazione delle offerte da parte della Task Force di Valutazione. La candidatura delle tre nazioni facenti parte della Concacaf ha avuto la meglio su quella del Marocco, per la quinta volta perdente negli ultimi anni. ...

Salvini fa sbarcare i primi migranti - ma accUSA Malta : «Non può dire “no” alle navi» : La Valletta replica: «Falso». E il ministro attacca le Ong: «Sono taxi». Scontro con Fico: «Lo Stato sia vicino a chi aiuta»