Usa | l' amministrazione Trump si spacca sulle emissioni delle auto

Mattarella : Usare diritti e adempiere a doveri - amministrazione sia imparziale : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “La Repubblica vive dell’esercizio delle responsabilità da parte di ciascun cittadino: ognuno faccia uso dei suoi diritti e adempia ai suoi doveri. Vale per me, anzitutto, chiamato a rappresentare l’unità del Paese e a concorrere all’ordinato funzionamento degli organi istituzionali. Così come a me compete ricordare, a ciascuno, il rispetto dello stesso principio”. Lo ha affermato ...

Mattarella : Usare diritti e adempiere a doveri - amministrazione sia imparziale : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “La Repubblica vive dell’esercizio delle responsabilità da parte di ciascun cittadino: ognuno faccia uso dei suoi diritti e adempia ai suoi doveri. Vale per me, anzitutto, chiamato a rappresentare l’unità del Paese e a concorrere all’ordinato funzionamento degli organi istituzionali. Così come a me compete ricordare, a ciascuno, il rispetto dello stesso principio”. Lo ha ...

Dazi auto Ue - amministrazione Usa divisa : WASHINGTON, 22 LUG - L'amministrazione Trump si divide sui Dazi che il presidente americano ha minacciato di imporre sulle auto importate dall'Europa. A pochi giorni dalla visita alla Casa Bianca del ...

Media finlandesi : avvistati aerei amministrazione Usa a Helsinki - : Due aerei con i simboli di stato americani e l'iscrizione a bordo "Stati Uniti d'America" sono stati visti domenica sera all'aeroporto di Helsinki-Vantaa, secondo quanto riferito dai Media finlandesi. ...

Diciassette stati degli Stati Uniti hanno fatto caUsa all’amministrazione Trump per la separazione delle famiglie di migranti : Diciassette Stati degli Stati Uniti (Massachusetts, California, Delaware, Iowa, Illinois, Maryland, Minnesota, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia e lo stato di Washington, oltre a Washington DC) hanno citato in giudizio l’amministrazione The post Diciassette Stati degli Stati Uniti hanno fatto causa all’amministrazione Trump per la separazione delle famiglie di migranti ...